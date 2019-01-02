好麻吉！巴西「熱帶川普」就職 本尊推文祝賀

素有「熱帶川普」之稱的巴西極右派政治人物波索納洛1日宣誓就任總統。（美聯社）

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中時電子報

素有「熱帶川普」之稱的巴西極右派政治人物波索納洛1日宣誓就任總統，誓言處理貪污、犯罪和經濟管理不善問題；而美國總統川普也推文恭賀同屬於右派陣線的盟友當選，外界推測中南美可能在此局勢下組成新的右派陣線。

63歲的波索納洛（Jair Bolsonaro）在洛在極高的民意支持下上任，種種政治不正確的言論，讓他有「熱帶川普」之稱。

63歲的波索納洛（Jair Bolsonaro）在洛在極高的民意支持下上任，巴西2億1000萬居民對他滿懷希望，冀望他能肅清貪污、降低犯罪，並重啟深陷破紀錄衰退的國家經濟。

波索納洛就職演說呼籲「社會與行政、立法、司法部門達成真正的全國協議」，在「沒有意識型態偏見下」，振興拉丁美洲最大經濟體巴西了無生氣的經濟，並提議進行政府瘦身、削減公共債務和展開國營企業民營化。

1955年出生於天主教家庭的波索納洛是巴西知名的爭議人物。他於1988年轉入政壇，曾公開稱讚巴西1964至1985年的軍事獨裁統治；此外，他曾表示將發布命令，放寬槍枝法令，允許「好」公民擁槍，並將撤銷對亞馬遜雨林的保護措施。種種政治不正確的言論，讓他有「熱帶川普」之稱。

波索納洛就職當日，川普立即在推特推文向他道賀，表示和波索納洛通話後，「我們都同意，巴西和美國會在貿易、軍事和其他所有領域密切合作」，顯示兩人惺惺相惜，可能重塑美洲和其他地區的政治風貌。值得關注的是，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也親自參加這場就職典禮，並表示波索納洛向他保證，巴西將會將大使館遷往耶路撒冷。

英國衛報（The Guardian）指出，川普和波索納洛結盟，顯示美洲、甚至全球其他地區，可能形成新的右派軸心。

(中時電子報)

文章來源：Jair Bolsonaro's inauguration: the day progressive Brazil has dreaded

文章來源：Jair Bolsonaro: Brazil's far-right leader sworn in

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