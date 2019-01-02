網站「東元家電維修站」非原廠授權 公平會開罰

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公平交易委員會今（2）日通過，江君、黃君及潘君等被檢舉於網站刊載「東元TECO家電維修站」、「東元服務站」等語，就足以影響交易決定服務品質及內容，違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，各處新台幣5萬元罰鍰。

公平會表示，江君於案關網站廣告刊載「東元TECO家電維修站」、「東元維修站」、「東元馬達維修站」、「東元冷氣維修站」、「東元電視維修站」、「東元冰箱維修站」、「東元液晶電視維修站」、「東元洗衣機維修站」、「東元到府維修」、「東元家電到府維修」、「東元馬達到府維修」、「東元冷氣到府維修」等語及各縣市服務站電話。

黃君於案關網站刊載「東元Teco家電維修站」、「您家中有東元維修、東元保養的相關電器問題，我們均可以幫您到府維修處理」、「東元冷氣/冰箱/東元除濕機/東元小家電」等語及各縣市服務站電話；潘君於案關網站刊載「東元服務站」、「台北東元服務站電話」、「新北市東元服務站電話」、「全省各區東元服務站」等用語及各縣市服務站電話，給人印象該等網站與東元原廠維修中心或服務站應具有一定關聯。

江君等雖表示，他們也提供其他品牌家電維修服務，且與東元原廠維修中心或服務站無關，然查案關廣告僅刊載「東元家電維修站」、「東元服務站電話」等語，並無刊載其所經營事業全名。

而該網頁最末雖載有「本網站與製造商及品牌授權廠商無關」等語，但依其位置、字體大小，就一般大眾注意能力能否辨別，不無疑義，且案關網站網址含有「tw-teco」、「teco-tw」、「teco-service」等字元，易使人誤認案關網站為東元原廠直屬或相關服務站，事實上江君、黃君及潘君並未與東元原廠有任何授權或代理關係，是案關廣告核為引人錯誤表示，因此違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定。

(中時 )

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