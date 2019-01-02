離岸風電商賺不到高費率！彰縣府省千億把球拋中央

2019年01月02日 14:12 中時 吳敏菁

彰化縣政府模擬海上離岸風電。（彰化縣政府提供）

沃旭、中鋼等四家離岸風電開發商，未拿下2018年的年每度五點八元高躉購費率，12月28日未取得彰府在籌設許可計畫書中勾選同意的完備文件，經濟部頒《民法》把最後期限延到2日，彰化縣政府今天堅持不勾選同意，但也強調審查部分係屬中央主管機關職權，縣府只是出席審查16個單位和4位委員的其中之一，縣府依法辦理，並没有卡關。

彰化縣政府建設處、代理經濟暨綠能發展處長劉玉平指出，以彰化縣離岸風電遴選核配容量2.4GW計算，依經濟部公布2018年度再生能源電能躉購費率5.8498元，及預告的2019年度再生能源電能躉購費率5.106元計算，未來台電需支付的躉購總金額差距高達1200億元。

沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、海龍、及中鋼等四家離岸風電開發商，在彰化縣政府的堅持下，沒有拿下籌設許可，無法取得2018年度每度五點八元高躉購費率，去年最後一天發表聲明，指出今年預估草案5.1元，對彰化外海的本土開發商與外國開發商都無法執行，會導致開發商超過新台幣6000億的投資被迫縮編，最糟將面臨開發被迫中止。

彰化縣經濟暨綠能發展處長劉玉平指出，今年9月縣府對於離岸發電開發商已回覆原則性的同意函，但地方的基本態度是要求風電商和加強和漁會溝通，對地化要有具體措施，做好環境保育等。

劉玉平強調，不是縣府卡關，參與審查有環保署等16個單位，還有4位專業委員等

，縣府是其中之一。再者，電業籌備創設審查部分係屬中央主管機關職權，縣府在11月中央召開多次審查會時表示意見，能源局去年12月24日來文，縣府已於去年12月28日將複審意見正式函復經濟部能源局。

縣府回覆文件指出， 離岸風電之開發，應通盤考量計畫之完整性，並應顧及國土開發、區域均衡發展等，尚有七項未釐清，是否已經完成，包括一、漁民及漁會溝通相關同意資料。二、漁業轉型輔導及漁業回饋補償具體數據方案。三、相關產業及運維供應鏈在地化方案。四、產學合作及提升在地就業具體方案。五、社會福利措施及地方回饋計畫。六、環境影響減輕措施及保護、復育方案。七、海域土地償金轄管地方政府分配權。

(中時 )