《吻我吧娜娜》復刻版將登歌劇院

新版《吻我吧娜娜》將於18、19日登上國家歌劇院，男女主角卜學亮（右起）、黃嘉千及導演梁志民邀民眾來顛覆想像。（林欣儀攝）

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睽違20年，經典音樂劇《吻我吧娜娜》將登上台中國家歌劇院！果陀劇團邁入30周年，重製已逝歌手張雨生唯一音樂劇代表作，18、19日將在台中演出，目前票房售出約8成。導演梁志民說，新版《吻我吧娜娜》從視覺到聽覺都是全新版本，要顛覆觀眾想像。

改編自莎士比亞《馴悍記》的《吻我吧娜娜》於1977年躍上音樂劇舞台，堪稱台灣第一齣搖滾歌舞劇，內容描述黃嘉千飾演的女主角郝麗娜天生兇悍，遇上卜學亮飾演的大男人潘大龍，展開一連串大男人與大女人的精采情感交鋒。

「新版《吻我吧娜娜》走蒸氣龐克風！」梁志民說，演員服飾處處可見諸如齒輪、指南針等工業革命時期的小飾品，舞台則設計20個不同場景變化，特別的是，劇中男主角出廠時的坐騎堪稱大彩蛋，絕對令人驚呼連連，音樂手法、配器與和聲更與日俱進，與20年前大有不同。

首度參與唱唱跳跳的音樂劇演出，黃嘉千笑說，自己是玉女歌手、以往聲音走輕柔路線，這次必須唱歌有力量的搖滾樂、每個唱出口的音都要有力量且情緒清楚，再搭配肢體語言，真是很大挑戰，但也因此，讓自己在演唱的技巧與實力得到進步。

卜學亮說，在一個音樂環境中要講話、唱歌又接著講話，只要一唱錯會立即被發現，剛開始練習時很懷疑自己能否做到，也不斷努力練習，現在不敢說唱得很好、但絕對有特色，希望營造出另一個潘大龍。

黃嘉千則稱讚，聽到卜學亮歌唱詮釋、「完全就是那個大男人」！《吻我吧娜娜》18、19日登上台中國家歌劇院，邀民眾感受全新版搖滾風潮。

(中時 )

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