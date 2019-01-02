批韓國瑜收割蔡政績 葉毓蘭譏王浩宇：為搶曝光當韓黑？

2019年01月02日 14:09 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

綠黨桃園市議員王浩宇曾多次在臉書批高雄市長韓國瑜，他昨日PO出「韓國瑜是怎樣收割蔡政府政績的」一文，並認為高雄旅遊住宿量的提升，跟韓流一點關係都沒有，真正讓高雄觀光動起來的人叫蔡英文。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭則表示，王議員恐是在自曝其短，她諷刺王浩宇「為了要搶媒體的曝光，就硬上當韓黑？」

王浩宇昨在臉書撰文指出，政府推動旅遊補助，到高雄市、屏東縣等地，就能申請住宿和交通費補助最高2500元。宜花東高屏的旅館平均提升20%左右的住宿量，因為高雄是少數獲得補助的西部縣市，熱門飯店12月底的住宿更是好幾個月前就全部訂滿，幾乎一房難求，「這跟所謂的韓流根本一點關係都沒有」。

王說韓國瑜不斷誤導說自己帶來「韓流」讓高雄觀光、飯店業動起來，兩個月來，韓國瑜從不提高雄旅遊可獲得最高2500元的補助，直接收割蔡英文對高雄旅遊業的德政，誇大自己的政績，把暖冬補助直接變成所謂的發大財韓流，「卻不敢說，真正讓高雄觀光動起來的人其實叫做蔡英文」。

對此，葉毓蘭在臉書發文指出直言，王浩宇批評韓國瑜是收割蔡政府暖冬補助的政績，「這位先生的竹篙逗菜刀，實在令人不敢恭維」。葉指出，若是蔡政府的暖冬補助發威，為什麼台南沒有任何政績可以讓黃偉哲收割？鐵道大飯店、太子大飯店房價下殺到400元一晚，連黃偉哲都公開發言，希望南下遊高雄的韓粉們，可順道到台南一遊，高雄市的遊客如織，真的是交通部觀光局暖冬遊補助的績效？「王議員恐怕是在自曝其短，邏輯不通，為了要搶媒體的曝光，就硬上當韓黑？」

葉提及，她選後去高雄二天一夜遊，因為是週六，沒有暖冬遊的補助，但是高鐵一票難求，幾乎已是臨時起意去高雄的人的日常經驗，「我們幾乎都要到起站南港去排自由座」。她說高雄人民的眼睛是雪亮的，究竟高雄的人潮洶湧是韓流還是英風，大家心裡有數。

(中時電子報)