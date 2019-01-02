台北跨年史上最冷場 網曝2失敗原因

2019年01月02日 14:11 中時電子報 戴安瑋

台北跨年晚會開場，首度把電競排入表演，被網友酸是「史上最冷場」的跨年開場，抨擊開場的電競遊戲《星海爭霸II》，台灣人玩得不多，另一款遊戲《爐石戰記》則是進來快5年的「過氣遊戲」，加上淋雨看什麼都很幹吧。

《DailyView網路溫度計》報導，台北跨年晚會開場，找來藝人邰智源及《爐石戰記》世界冠軍Tom，連續一個小時相互較勁《爐石戰記》、《星海爭霸II》等兩大熱門線上遊戲，過程中選手也不藏私，大方分享自己的密技心得。不過民眾在雨中看台上直播打電動，現場氣氛寂靜，還有許多人拿出手機來滑，遭網友酸是「史上最冷場」跨年開場。

不過，有網友認為這是台北市政府史無前例創舉，但認為這次最大問題出在於遊戲選材，《星海爭霸II》在台灣並非玩家熟知遊戲，難以理解到底在幹麻；《爐石戰記》本身並非電玩實況頻道熱門項目，推出至今近5年，玩家屬於少數，批評是「過氣遊戲」。

還有網友把這次電競表演招致批評歸因於天氣，認為「淋雨看什麼都很幹吧」、「淋雨看打電動真的蠻87」、「明知下雨還要去淋雨怪誰啊」但也有網友認為是主辦單位請錯人，「比基尼電競風向馬上轉」、「如果有正妹主播解說。應該不會罵這麼大吧 XD」。

(中時電子報)