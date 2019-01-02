大女兒曝全家福照 小S三千金「長開了」網驚呆：美的不行

許俏妞曬跟姊妹跟媽媽的同框照，被讚長大變好美。(翻攝自許俏妞IG)

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中時電子報
許俏妞跨年夜跟家人一起度過。(翻攝自許俏妞IG)

「毒舌女王」小S跟許雅鈞結婚13年，婚後育有3千金，一家生活幸福快樂，小S除經常分享自己的生活點滴外，也常大方分享孩子的成長歷程，並沒有特別隱藏女兒們的樣貌，而或許是媽媽明星氣場太強大，小S三個女兒自小在長相部分常被說沒有媽媽那麼亮眼，小S都沒理會，直呼女兒長得是非主流的時尚臉，而就在昨天，小S的大女兒許俏妞慶祝新年分享了全家福照，曝光了三姊妹清晰長相，讓粉絲大驚「女大十八變」，直呼姊妹們美的不行！

昨天適逢2019年元旦，小S家也舉辦了新年派對，親友們齊聚一堂開趴，大女兒許俏妞事後曬出一組跨年照，開心寫下：「2019 新年快樂！祝大家新的一年身體健康 平平安安！」，而這組照片有包含爺爺奶奶的全家福照，還有三姊妹跟媽媽小S同框的「女子組獨照」，只見小S穿著泰迪熊駝色毛線外套，素著一張臉搶站C位，減齡俏臉引人注意，但更吸睛的是今年分別13、11及6歲的三個女兒。

想當年被說沒遺傳到媽媽美貌的許家三千金，在2019年初始已長成了妙齡少女，連6歲老么的許老三都留長了頭髮，看起來很有女孩味，而許俏妞跟二妹Lily身高更是幾乎直逼媽媽小S，小巧的鵝蛋臉更襯托出纖瘦修長好身材，網友們看了不禁驚嘆孩子們「長開了」，直呼：「所以說別隨便批評別人孩子醜，看看現在，多漂亮」，大讚三千金都好上鏡，尤其許俏妞更是出眾，「大姐哪是什麼路人，第一次這麼高清大鏡頭，明明是大美女啊」。

(中時電子報)

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