誇張！變態狼師大玩SM拍裸照　小學生遭綑綁封口幫打手槍

梁姓男狼師猥褻男童，伸出狼爪進行綑綁封嘴、打手槍等變態行徑，遭基隆地檢署起訴。（示意圖／達志影像）

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如此狼師！新北市1名梁姓國小男老師涉嫌對自己教的小學男童，進行2個月的染指行為，不但將男童留在教室內親吻拍照，還帶男童到宿舍、飯店內用綑綁、膠帶封口的方式，幫男童猛打手槍，過程還用手機拍下留念，存入電腦中，變態行徑令人髮指，梁男被依違反兒童少年性剝削防制條例起訴。

檢警調查，梁男是男童的班導師，去年5月至7月間，對男童進行高達27次的猥褻行為，利用自己是導師的權勢，趁放學後2人獨處時，將男童留在教室內，對男童親臉又親嘴，還將男童綑綁起來，用手機拍照。

梁男食髓知味，開始變本加厲，連放學後都要陪男童一起搭公車，或帶回自家中，親嘴又拍照；不久再帶到學校宿舍內，除了親嘴之外，又拍下男童的生殖器和臀部，甚至越玩越兇，伸出狼爪，對男童進行綑綁、膠帶封嘴，用手搓揉男童下體。

更有甚者，梁男去年6月起開始帶男童到北、中、南住宿出遊，並在飯店內繼續大玩他的SM綑綁秀，趁男童熟睡時偷拍下體，還在共浴後，錄製一段幫男童打手槍的影片，為逞獸慾，上演宛如A片的情節。

起訴書指出，梁男完事後為了安撫男童，會購買名牌衣物來獎勵男童，直到男童父母發覺兒子舉止有異常，經追問下才得知寶貝兒子竟遭狼師染指，氣得報案，控告梁男。警方遂在去年8月間，到梁男住處，扣得梁男存有犯行的2支手機與1台筆電。

梁男到案後，坦承確實有對男童進行猥褻的行為，但絕口否認是強制猥褻，辯稱是在男童許可的情況下進行。男童則說，很害怕跟老師獨處，更怕老師對他作出不利的事情，才會服從。

基隆地檢署認為，梁男與男童親嘴親臉，客觀上難以認為是滿足性慾，並使被害者感到羞恥、厭惡，故不起訴處分；但綑綁封嘴、搓揉生殖器等行徑，已違反兒童少年性剝削防制條例，依法起訴。

(中時 )

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