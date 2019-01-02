台灣陷低薪地獄？他曝：連小黃司機也西漂到上海討生活

2019年01月02日 14:27 中時電子報 陳儷方

有多大誘因，才能讓台灣人願意離鄉背井到大陸開計程車？有網友在上海搭車，計程車司機竟然是台灣人，這位司機說，他1個月可以賺2萬人民幣，開車辛苦，但至少比在台灣賺得多，這讓網友感嘆，這幾年落差太大，問大家是否感受到了？

這位在mobile01網站上PO文的網友說，最近常聽到大陸同事跟他抱怨「台勞太多」，他說，大陸同事並不是反感地說，只是隨口吐槽，但卻讓他感觸良多。前幾天，他在上海叫滴滴專車，但竟發現司機是台灣人，「曾幾何時台灣成這樣?背井離鄉跑到外面開計程車?」

這位台灣司機告訴原PO，他跟朋友共3人分租郊區的房子，租金負擔還好，但在上海從事司機工作月收入有1萬多人民幣，努力一點，月收入上看2萬人民幣，換算台幣，月收入9萬元。司機告訴他，「開車辛苦，但至少比在台灣拿得多」。原PO感嘆，「這幾年落差實在太大了,請問版上各位大大是否能感受到?」

開車月收入9萬是什麼概念？交通部公布2017年專職計程車駕駛每月平均收入為4萬6千元，所以在上海開計程車的月收入約9萬元新台幣，幾乎是在台灣開計程車收入的2倍。

網友回應，早就預告台灣正在步菲律賓後塵，台灣人變台勞之外，國內工作還被外勞搶；但也有網友覺得原PO太大驚小怪了，在美國也有華裔念完哈佛去開計程車；比較誇張的是，有網友詢問如何才能去大陸開計程車，「我本來要想去開DD，但台胞證無法註冊啊?? 難不成是新的居住證可以?」

(中時電子報)