台灣陷低薪地獄？他曝：連小黃司機也西漂到上海討生活

到上海開計程車的台灣人司機說，1個月可以賺2萬人民幣，開車辛苦，但至少比在台灣賺得多。（圖／達志影像）

友善列印
中時電子報

有多大誘因，才能讓台灣人願意離鄉背井到大陸開計程車？有網友在上海搭車，計程車司機竟然是台灣人，這位司機說，他1個月可以賺2萬人民幣，開車辛苦，但至少比在台灣賺得多，這讓網友感嘆，這幾年落差太大，問大家是否感受到了？

這位在mobile01網站上PO文的網友說，最近常聽到大陸同事跟他抱怨「台勞太多」，他說，大陸同事並不是反感地說，只是隨口吐槽，但卻讓他感觸良多。前幾天，他在上海叫滴滴專車，但竟發現司機是台灣人，「曾幾何時台灣成這樣?背井離鄉跑到外面開計程車?」

這位台灣司機告訴原PO，他跟朋友共3人分租郊區的房子，租金負擔還好，但在上海從事司機工作月收入有1萬多人民幣，努力一點，月收入上看2萬人民幣，換算台幣，月收入9萬元。司機告訴他，「開車辛苦，但至少比在台灣拿得多」。原PO感嘆，「這幾年落差實在太大了,請問版上各位大大是否能感受到?」

開車月收入9萬是什麼概念？交通部公布2017年專職計程車駕駛每月平均收入為4萬6千元，所以在上海開計程車的月收入約9萬元新台幣，幾乎是在台灣開計程車收入的2倍。

網友回應，早就預告台灣正在步菲律賓後塵，台灣人變台勞之外，國內工作還被外勞搶；但也有網友覺得原PO太大驚小怪了，在美國也有華裔念完哈佛去開計程車；比較誇張的是，有網友詢問如何才能去大陸開計程車，「我本來要想去開DD，但台胞證無法註冊啊?? 難不成是新的居住證可以?」

(中時電子報)

帛琉籍雜貨船於彭佳嶼翻覆 船上1… 最後一秒解題成功 明道生奪數學…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。