金酒董事長李增財上任 總經理張鳴仁留任機率高

金酒公司新任董事長李增財（右二）今（2）日走馬上任，總經理張鳴仁（左一）可望獲董事會留任。（李金生攝）

友善列印
中時
楊鎮浯縣長期許李增財（右）帶領金酒邁向新高峰。（李金生攝）
金酒產業工會歡迎李增財回到金酒大家庭，大家攜手打拚新未來。（李金生攝）
金酒董事會釐訂未來經營公開、透明化準則，期待走出另一番新氣象。（李金生攝）

金酒公司新任董事長李增財今（2）日走馬上任，縣長楊鎮浯期許金酒在公開透明化、尊重專業和分工合作的3大原則下，打造金酒更亮麗未來。他並3度肯定現任總經理張鳴仁的表現，間接透露獲董事會繼續留任的機率高。

李增財是台北工專（國立台北科技大學前身）和銘傳大學管科所碩士畢業，歷任金門陶瓷廠副廠長、金門自來水廠廠長、金門酒廠廠長、 金酒公司技術副總、金門縣政府民政局局長、 金門縣政府建設局局長、金門縣政府觀光處處長、金門縣政府參議和金門縣議會秘書長等重要職務。

李增財以人生「無常」，向昔日同事感性告白，強調自己在2個月前都未想到會再回到金酒，未來一定會全力與新、舊同仁攜手打拚，再創金酒經營新未來。

楊鎮浯在介紹會中則以「感恩」2字表達對全體員工為金酒打下堅實基礎的肯定和感謝，他強調，只有金酒好，金門的各項福利才會好，金酒對金門鄉親的重要性「毋庸置疑」。

楊鎮浯特別提到，金酒員工的努力成果，過去因為一些「耳語」而遭到鄉親的誤解，未來將在一切公開、透明化的原則下，化解這些不必要的揣測和耳語，讓金酒的經營更上軌道。

楊鎮浯強調，未來除金酒的重大人事任命和涉及公共利益者，縣府不能置身事外，其餘重大決策均將授權董事會，並由董事會與總經理就專業、專心經營管理做好分工合作，達到避免外力干預，「專業人做專業的事」一切公開透明化的目標。

至於總經理是否會更換的問題？楊鎮浯在媒體聯訪時，在短短3分鐘內，3度讚許現任總經理張鳴仁的表現，獲得「大家」的肯定，委婉透露他將繼續獲董事會留任的可能性。

楊鎮浯表示，專業經理人的任免是董事會的權責，張鳴仁將以自己任內的實績和未來經營方向去說服董事會，相信他會就此與董事會做「徹底」、「完整」的溝通。

(中時 )

最後一秒解題成功 明道生奪數學… AR＋手機直播　聖約翰科大推出跨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。