金酒董事長李增財上任 總經理張鳴仁留任機率高

2019年01月02日 14:48 中時 李金生

楊鎮浯縣長期許李增財（右）帶領金酒邁向新高峰。（李金生攝）

金酒產業工會歡迎李增財回到金酒大家庭，大家攜手打拚新未來。（李金生攝）

金酒董事會釐訂未來經營公開、透明化準則，期待走出另一番新氣象。（李金生攝）

金酒公司新任董事長李增財今（2）日走馬上任，縣長楊鎮浯期許金酒在公開透明化、尊重專業和分工合作的3大原則下，打造金酒更亮麗未來。他並3度肯定現任總經理張鳴仁的表現，間接透露獲董事會繼續留任的機率高。

李增財是台北工專（國立台北科技大學前身）和銘傳大學管科所碩士畢業，歷任金門陶瓷廠副廠長、金門自來水廠廠長、金門酒廠廠長、 金酒公司技術副總、金門縣政府民政局局長、 金門縣政府建設局局長、金門縣政府觀光處處長、金門縣政府參議和金門縣議會秘書長等重要職務。

李增財以人生「無常」，向昔日同事感性告白，強調自己在2個月前都未想到會再回到金酒，未來一定會全力與新、舊同仁攜手打拚，再創金酒經營新未來。

楊鎮浯在介紹會中則以「感恩」2字表達對全體員工為金酒打下堅實基礎的肯定和感謝，他強調，只有金酒好，金門的各項福利才會好，金酒對金門鄉親的重要性「毋庸置疑」。

楊鎮浯特別提到，金酒員工的努力成果，過去因為一些「耳語」而遭到鄉親的誤解，未來將在一切公開、透明化的原則下，化解這些不必要的揣測和耳語，讓金酒的經營更上軌道。

楊鎮浯強調，未來除金酒的重大人事任命和涉及公共利益者，縣府不能置身事外，其餘重大決策均將授權董事會，並由董事會與總經理就專業、專心經營管理做好分工合作，達到避免外力干預，「專業人做專業的事」一切公開透明化的目標。

至於總經理是否會更換的問題？楊鎮浯在媒體聯訪時，在短短3分鐘內，3度讚許現任總經理張鳴仁的表現，獲得「大家」的肯定，委婉透露他將繼續獲董事會留任的可能性。

楊鎮浯表示，專業經理人的任免是董事會的權責，張鳴仁將以自己任內的實績和未來經營方向去說服董事會，相信他會就此與董事會做「徹底」、「完整」的溝通。

(中時 )