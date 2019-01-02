悠遊綠舞一泊二食住房優惠再折現！搭觀光局「擴大國旅觀光暖冬遊」 最划算

2019年01月02日 14:50 工商 張佩芬

綠舞的嵐房型。圖 ：綠舞提供

綠舞豪華庭園VILLA分層1樓。圖：綠舞提供

綠舞忍者小學堂。圖：綠舞提供

新年新希望，不妨來個新年新旅行！宜蘭綠舞將在全新一年推出「悠遊綠舞 一泊二食」住房專案，於2019年1月1日至3月31日期間入住年度最受歡迎的Villa房型享48折優惠，其他全房型則享最低59折起，加碼搭配交通部觀光局推出之「擴大國旅觀光暖冬遊」方案，讓原本的住宿優惠價，通通再折至最高NT$1500元，新春之季，邀請民眾到綠舞享受美好假期。

春季國內旅行必生一定要去的，就是宜蘭五結鄉！除了坐擁好山好水與大自然風光外，空氣清新且適合放鬆，若您還沒機會好好認識這塊美麗土地，綠舞國際觀光飯店絕對是您新年最佳的旅行選擇！入住極景客房享受龜山島海景及蘭陽平原風光，選擇頂級Villa房型則有華美湖畔與庭園隨即映入眼簾。

為了讓賓客們於全新年度體驗到更多元、豐富且高級的服務，綠舞全台唯一的日式庭園主題園區活動再度推新，即日起，不僅能體驗原有的經典日式浴衣、專業抹茶教學、親子手創DIY等，年度最強壓軸「忍者體驗營」也火熱推出，於三月底前，凡是住客皆能免費預約參加，更使綠舞榮登最適合親子旅遊之度假飯店。

餐飲方面，蝶舞咖啡廳將推出全新主廚套餐，主餐推薦「爐烤竹雞鑲三星蔥黑豬肉腸 佐噶瑪蘭威士忌搭紅酒醬汁」，將野生竹雞鑲入宜蘭三星蔥及黑豬肉腸，烘烤至金黃酥脆，佐噶瑪蘭威士忌紅酒交匯而成，層次豐富迷人，舞饌日式料理則以經典和食、創意懷石料理方式呈現，道道都能品嚐出主廚的創意與用心。把握本次一泊二食優惠的貴賓們，即可以最優惠的價格，品嚐到新年新菜色，不管是多國料理百匯，亦或是日式懷石料理風格，皆任君挑選。

金豬年最不能錯失的旅遊雙優惠強打，「悠遊綠舞 一泊二食」住房專案最低48折與交通部觀光局「擴大國旅觀光暖冬遊」優惠組合，凡是本國國民，於2019年1月1日至1月31日入住，毎房最高補助至NT$1,000元，若是30歲（含）以下青年及親子族群或60歲（含）以上樂齡族群則加碼補助至NT$1,500元，立即預訂綠舞國際觀光飯店，即能享有最佳優惠，新年新希望，綠舞期望在全新一年與您相見！

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