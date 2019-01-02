台北市衛生局個資被盜 入侵IP來自上海

台北市政府個資被盜，經追查IP位扯在上海。(示意圖／來源Pixabay)

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中時

台北市政府衛生局去年9月爆發公共衛生資訊管理系統遭駭客入侵，市民就醫個資外洩，調查局台北市調處資安科調查後，發現入侵系統的IP來自大陸上海地區，並竊得台北市民個資298萬餘筆，調查局已透過兩岸共打向大陸方面反應，同時對各機關資安提出建議，防堵入侵事件發生。

調查局發現，駭客首先鎖定資安防護較差的中小企業網站，利用網站漏洞植入名為「一句話木馬」的網頁型後門，滲透成功後再建立具管理者權限的帳號，即得以遠端操控，使這些被駭的網站成為跳板，並對衛生局資訊系統進行攻擊。

調查發現，衛生局曾於2014年及2017年2度遭到攻擊，駭客透過所操控的跳板掃描該局主機，發現存有一句話木馬而加以利用，並於2017年3月順利入侵並竊得本案所外洩的個資資料。

同時，調查人員搜尋到國外有專門賣個資的半公開英文網站，羅列許多政府機關的資料，其中甚至包括美國加州政府所持有的個資。這個網站上被不法人士展示100筆中文個資，這些被揭露的民眾個資內容包括，姓名、生日、住址、身分證字號及手機號碼等。

調查局發現，販售衛生局個資的犯嫌，手上共擁有全球38個國家共1509個網站，數量高達90億筆的個資。調查局目前正透過國際司法組織共同追查該犯嫌下落；其次，攻擊衛生局的跳板，疑似來自中國的駭客所為，從相關跡證顯示不僅是衛生局遭入侵，還成功入侵國內10餘個政府機關、公立醫院、大學與上市公司網站，嚴重擾亂國內網路運作。

調查局雖然懷疑駭客使用的上海IP可能也是國際駭客的跳板，但也不排除是大陸駭客所為，所以也透過兩岸共打機制向大陸反應，取得聯繫後共同深入偵辦。

(中時 )

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