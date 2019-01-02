【麻辣後宮傳】再推美腿極品 名模纖體發熱褲

2019年01月02日 14:39 中時電子報 綜合報導

大家覺得作一個模特兒有什麼必備條件?有些人也許覺得有一張漂亮的臉蛋才重要，或是有姣好的身材跟有氣勢的台步。其實，模特兒出場時，當然可以有一張可愛的臉蛋，搭配姣好的身材，以及踩出自信滿滿的台步，這時候再加上一雙白皙透亮，高而聳立的美腿， 整個就是大加分啦!大家可以想像，如果模特兒臉蛋長得很漂亮，身材也是標準規格，但是有一雙蘿蔔腿或是紅豆冰，真的十分煞風景。麻辣後宮傳跟伊林模特兒們今天就要帶大家來聊聊，如何才能保有一雙美腿。

主持人李懿試穿名模纖體發熱褲前後對比照。(圖片來源:麻辣後宮傳提供)

一聊到這個話題，麻辣後宮傳主持人李懿提出「名模最重要的條件是腿」立馬被來賓邵俐妍及李元圓吐潮沒資格講這個話題。來賓李元圓大方分享，她都是藉由上健身房來減少腿部的贅肉，她購買的課程是一對一教學，除此之外，透過教練精密地計算大腿的肌肉，她會作一些深蹲的姿勢，訓練大腿內部的肌肉變得更結實。不過這個瘦腿方法的缺點是一對一教學學費非常昂貴，此外一般人要達到穩定上健身房運動，是一件過於理想化的事情，在執行上恐怕不切實際，擔心投資報酬率很低。

名模纖體發熱褲不只讓雙腿有完美的曲線，更是提臀跟縮小腹的好幫手。(圖片來源:麻辣後宮傳提供)

名模纖體發熱褲擁有高彈力纖維的材質，22至37腰者皆可穿著。(圖片來源:麻辣後宮傳提供)

來賓邵俐妍喜歡用精油按摩的方式瘦腿，每天洗澡完，倒一點精油按摩在小腿及大腿，每天持續按摩30分鐘，瘦腿將會見效。主持人李懿嗆聲到每天要持續按30分鐘，不只沒效率，而且不容易持之以恆，來賓李元圓也補腔睡前光是洗澡就要20分鐘，還要再花30分鐘按摩腿，不知道幾點才能睡覺了。此外精油的價格也十分昂貴，一罐只能使用半個月，如要長期使用，會是一筆不小的負擔。

遠紅外線元素融入布料的設計，讓名模纖體發熱褲冬天可以產生熱度，促進血液循環。(圖片來源:麻辣後宮傳提供)

主持人李懿覺得最好瘦腿的方法就是穿上名模纖體發熱褲，穿著前的李懿還可以看見她腿上微微的贅肉，穿上後雙腿曲線被修飾的非常有型，而且可以瞬間有立體翹臀，連小腹都被征服了。甚至冬季的來到，發熱褲可以當作冬天保暖內搭褲，兩旁有口袋造型設計，也可做為牛仔褲穿搭，造型百搭又好看。發熱褲經過科技的塑形，在視覺上還會讓人覺得，穿搭者身高增加了五公分，具有改造體態的功能，超級彈力纖維的貼心設計，根本就是大尺碼救星無誤啊!

名模纖體發熱褲還有一項最強大的科技特色，就是業者將遠紅外線的元素融入布料，穿上去的時候，可以感受到一股熱感，間接使體溫升高，並且促進血液循環。大家一定覺得這麼多機能的高科技褲子，要價一定不便宜，事實是買一件名模纖體發熱褲竟然千元有找，一條褲子就可以解決所有的需求，真的很方便也很划算，這筆投資報酬率一定值得，冬天快到了，趕快買一條暖暖自己的雙腿吧!

(中時電子報)