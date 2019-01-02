AR＋手機直播　聖約翰科大推出跨界時尚秀

2019年01月02日 14:47 中時 林志成

聖約翰科大時尚系1月4日下午兩點，在萬華西園29舉辦「Farbe 綻放自己的色彩」AR時尚秀，以AR結合手機手機直播來進行，現場將充滿未來科技感。

這次參展的設計師及品牌有紡拓會設計師群的Design+、美式潮牌HOPES、汪俐伶的曖設計、張嘉仁的WEAVISM織本主義、林虹華的Lominous Haute Couture等，並由亞洲即時互動媒體龍頭17 Media、AR贊助平台COCOAR2、OB嚴選、CS美妝、KNIGHT COFFEE等廠商提供贊助。活動企劃、執行及找贊助商，全由學生一手包辦。

聖約翰時尚系表示，本次時尚秀的特色是應用AR科技與觀眾互動，為了讓觀眾瞭解設計師的服裝設計理念，活動邀請卡上的QRcode，手機一掃，便不用人擠人，也不怕漏看秀場，資訊即刻顯示在手機上，並且連接現在最夯的直播平台，讓無法前往參加的貴賓，以及想了解活動內容的觀眾，也能透過17 Media直播APP看秀。

秀導陳禹廷指出，系上老師們給予學生很大的發揮空間，讓學生選擇自己想從事的工作，包含活動流程、企畫案、撰寫新聞稿和贊助商洽談等，訓練模特兒和設計師溝通造型訂製，與時尚相關等的幕後工作，都由學生執行。

聖約翰時尚系主任陳世晉說，該系時尚秀一向都是全體師生一起動員，先由大三學生分組提企劃案比稿，由大四學生依據勝出的企畫案進行修改，並帶領一至三年級學弟妹一起合力完成，今年挑戰時尚與科技的融合，相較於往年的時尚秀，難度升級不少。

大三的郭羿廷說，當初老師們設定的主題是必須結合AR技術，令同學們傷透腦筋，剛開始還真是處處碰壁，直到最後有了想法，大家才衍生出其他概念，以AR為主展現於秀場中，讓嘉賓可以用手機和舞台上的模特兒互動，以科技化方式，只要掃模特兒就能看見設計師的設計概念。

(中時 )