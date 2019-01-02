「習五點」出席官員顯玄機 港媒：與對台工作領導小組構成有關

2019年01月02日 16:04 旺報 潘維庭

大陸《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會2日在北京舉行，中共總書記習近平在會上發表講話說明大陸對台工作大政方針「習五點」，海外華文媒體多維指出，哪些官員出席，主要與中共對台工作領導小組構成有關。

另外，《多維新聞》報導稱，全國人大委員長栗戰書並非中共對台工作領導小組成員，本次與會引發關注。報導分析，因為40年前發表《告台灣同胞書》時，中共是以全國人大名義，由時任全國人大委員長葉劍英講話發表。本次與會，表明中共有意從政黨層面，上升到國家最高權力機關高度，代表國家意志。

該報導指出，除了習近平以外，出席今次大會的中共高層，尚有中共政治局常委、大陸全國政協主席汪洋，中共政治局常委、大陸全國人大委員長栗戰書。七常委中的李克強、王滬寧、栗戰書、韓正，以及有著「第八常委」大陸國家副主席王岐山未與會。

今次會議，中共政治局委員層面出席官員，包括中辦主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中共外事委員會辦公室主任楊潔篪、中共中央軍委副主席許其亮、中宣部部長黃坤明、全國人大副委員長王晨。

報導分析，汪洋與會，因為汪洋在中共對台工作領導小組中是習近平的副手，習為組長、汪為副組長。中共常委、中國全國政協主席兼任中共對台工作領導小組副組長，這一安排從江、胡、習時代以來一以貫之。

報導稱，同為中共外事工作領導小組成員的總理李克強，與國家副主席王岐山未能與會，僅因為他們並非中共對台工作領導小組成員。

不過，十年前「告台灣同胞書」發表30周年紀念大會上王岐山與會，當時王岐山以國務院副總理身分進入中共對台工作領導小組；習近平上一個五年任期中，王岐山曾以中紀委書記身分，進入中共對台工作領導小組。

本次大會，大陸國務院副總理劉鶴出席，表明劉鶴以國務院副總理身分進入中共對台工作領導小組。另一主管商務的國務院副總理胡春華並未與會。值得注意的是，在習近平上一個五年任期中，則是時任國務院國務委員楊晶、楊潔篪進入對台工作領導小組，當時未有國務院副總理入組。

(旺報 )