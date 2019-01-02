馬總理駁斥「親日反中」 或縮小東鐵規模繼續工程

2019年01月02日 14:58 中時 鍾玉玨

馬來西亞去年大選，高齡93歲的馬哈地回鍋重掌政權，上台後多次表現對陸強硬立場，不僅喊停由大陸資助的公共基礎建設工程，還先後3次訪日，因此被外界解讀走「親日反中」的路線。但馬哈地日前接受新加坡《聯合早報》訪問時，駁斥外界這樣的說法，強調自己是大陸的好友，多次在國際舞台上捍衛大陸。他也表示，大陸了解馬國面臨的財務問題，若大陸同意，馬來西亞政府可能以縮小東鐵項目規模來繼續這項工程。

馬哈地說，自己曾多次向世界各國捍衞中國，包括在日本出席論壇時曾為北京說話。「我告訴他們，馬來西亞一直與大陸保持聯繫，維持貿易往來，我們一直對大陸友善。」他又指，當年葡萄牙人來到馬來西亞，並在當地殖民，而中國人與馬來西亞人長期共處，卻沒有殖民，「所以，應該怕誰？中國還是歐洲？」

馬哈地稱，大陸了解馬來西亞面臨的財務問題，馬來西亞政府重新考慮與大陸合作的東海岸鐵路計劃以及天然氣管道計劃，主要是因為沒能力負擔。他還表示，若北京同意，馬來西亞政府可能以縮小東鐵項目規模來繼續這項工程。他又指，目前兩國正在進行談判並尋找良好的解決方案，雙方並未設下談判期限。「我們嘗試在做的是，確保陸方不會虧錢，而我們也不需要花太多的錢。」

(中時 )