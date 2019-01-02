水泥車煞車失靈駕駛神技解危 網讚老司機

2019年01月02日 15:10 中時電子報 陳煌祥

煞車失靈行車紀錄影像。(影/台灣新聞記者聯盟資訊平台)

台中市發生一起神奇的交通事故，有網友在臉書社團上PO出一段行車紀錄器影片，有預拌混凝土車在進入路口時，突然煞車失靈，司機發現後反應神速，立即將車切往對向車道，再切回原來車道，成功閃避前方車輛後，利用摩擦中央分隔島減速讓車停下，救了自己也救了他人。網友看了表示「司機超級厲害」。

有網友在《台灣記者聯盟資訊平台》上，PO出行車紀錄器影片表示，事情發生在台中大雅區，影片中該車駕駛發現煞車失靈後，立即切往對向車道，所幸當時路口紅燈，對向車道無車輛行駛，閃過前方停等車輛後，隨即切回原車道，並長按喇叭示警其他來車，接著貼著中央分隔島，靠摩擦減速讓車停下，避免掉可能發生的交通事故。

據路口監視器，事故車為預拌混凝土車，警方表示該車司機將車逆向開到對向車道，依法原本會遭罰600-1800元，但若查證屬實是機械故障原因，依法可免予舉發，不過還是提醒司機，上路前務必確認車輛狀況，以免發生意外。

網友紛紛留言，「中清路只有車多，反應讚」、「專業的判斷」、「還好沒車，好冷靜反應快好強」、「技術與臨危不亂」、「看了頭皮發麻」、「司機超級厲害」、「反應真好，老司機無誤」，也有網友提醒，「上路前一定要檢查好車子」、「底盤記得要注意下，去維修下」。

(中時電子報)