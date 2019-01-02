說好的一夜情呢？公務員抓奶女同事挨告

花蓮某鄉公所前員工，涉嫌在北回歸線標誌公園後方對女同事伸出鹹豬手。（翻攝花蓮縱管處）

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花蓮縣1名鄉公所已婚男職員，去年兒童節與女同事參加鄉內在北回歸線公園舉辦的活動，結束後兩人一同至地標後方農田欣賞風景，蕭男突然抱住女方說「之前說好的一夜情呢？」然後伸手襲胸，撫摸下體不放，事後雖向同事道歉請求原諒，仍被依強制猥褻送辦。

花蓮北回歸線標誌公園位在瑞穗舞鶴台地，白色日晷造型的地標，景色優美是旅客必拍照的景點；去年4月4日下午1點多，蕭姓前鄉公所課員在活動結束後邀約鄉內1名女性臨時人員騎車至地標後方農田欣賞風景，就在觀看完畢準備離開之際。

蕭男突然自女同事身後以一手勾住脖子，另一手隔著衣褲，不斷撫摸對方胸部及腹部等部位，靠在耳邊說「之前說好的一夜情呢？」女子不斷扭動身體大叫「放手」，但蕭仍繼續撫摸1至2分鐘，直到女方掙扎並試圖咬其手，男子慾火全消，才停手作罷。

事後蕭男以LINE向被害人致歉，該女餘氣未消「你昨天這樣突然從後面抱住我，還對我上下其手，抓胸部抓下體，叫你放手也不放，你真的是看我人太好，心很軟所以欺負我」；蕭男只說，「對不起我失態了！」不住道歉請求原諒。

後來蕭男登門至女同事住處致歉，懇請對方父親原諒並居中協調，但女方仍執意提告，警詢時蕭男否認猥褻，「可能打鬧中無意識碰到」，辯稱對方大叫時才驚覺抓著她的肩膀，因此才驚覺放手，並稱不記得有抓胸部、下體以及「說好的一夜情呢？」等語

花蓮地院法官考量蕭男已離職，目前從事印刷雇員收入只有24K，還需扶養無業的母親、妻子和2名未成年子女，蕭男後來也自承酒後情緒亢奮鑄錯，認為男子男子有悔意且以15萬元達成和解，獲輕判徒刑7個月、宣告緩刑3年及30小時義務勞務。

(中時 )

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