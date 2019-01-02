中山分局貪汙案 松山組長、大安主任4警2業者遭約談。

2019年01月02日 14:56 中時 陳志賢

台北地檢署偵辦中山警分局官警包庇色情業者弊案，續有發展！檢調去年查出中山一派出所前所長林崇成等官警長期收賄、包庇日式酒店案後，據了解，檢調懷疑松山分局防治組長劉昌祺、大安勤指中心主任楊文振，在擔任中山一派出所所長期間，涉嫌包庇中一所轄內的2家色情酒店「星光閃閃」、「夜王」，並收取賄賂，今天再指揮調查局北機站兵分9路搜索大安、松山、中山警分局涉案官警辦公室，傳喚劉、楊、中山警分局警備隊巡佐莊琦良、中山二派出所巡佐黃榮賢及2酒店李姓、楊姓負責人到案。

據了解，松山分局防治組長劉昌祺、大安勤指中心主任楊文振，都是警階2線3星警官，過去曾任職中山一派出所所長。

全案緣於檢調2017年偵辦一起媒介色情案，查出中山區酒店勾結人蛇集團，媒介外籍女子來台賣淫。檢調查出，時任中山一派出所的多名官警，涉嫌自2004年7月至2017年7月，按月收受「曉曉」酒店負責人巫蕙玲4萬元賄款，逢三節則加倍至8萬元，再由涉案警員朋分，藉以減少警方臨檢次數、在行動前先知會，或根本不臨檢，讓業者規避查緝。

去年3月、5月，檢調發動2波搜索及約談行動，訊後聲押禁見前中山一派出所所長林崇成等10名官警及2名業者獲准；去年7月北檢起訴全案，對林崇成等7警具體求處重刑。

據了解，由於檢調曾於去年第2波搜索時，查扣「星光閃閃」、「夜王」2酒店內帳等資料，懷疑劉昌祺、楊文振等涉案官警，自2011年至2014年間按月向業者收賄數萬元賄款，涉案官警則藉以減少警方臨檢次數、在行動前先知會，或根本不臨檢，讓業者規避查緝。

檢調今搜索9處地點，包括劉、楊等人位於大安、松山、中山警分局辦公室，約談劉、楊等4名官員及2名業者外，並傳喚1名證人查證。

(中時 )