分析家：美陸科技冷戰打不停 世界可能裂變為兩大陣營

2019年01月02日 15:02 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國代表團將於1月7日前往北京，與大陸進行貿易協商。據美國之音（VOA）中文網2日報導，分析人士指出，無論會談結果如何，與美陸面臨更大規模的科技爭霸戰相比，貿易戰只是雙方小小的交鋒。他們說，2018年，美陸科技關係重新調整，從以前的相互依存逐漸走向冷戰。2019年，兩國科技冷戰將進一步加深，而全球可能由此分裂出兩大不同的科技體系和陣營，分別由美國和大陸中國主導。

美國副貿易代表格里希（Jeffrey Gerrish）7日將率領代表團前往北京協商貿易。大陸方面也證實美陸將在一月舉行面對面會談。這將是繼兩國元首在12月初達成90天停戰協議以來的首次會談。但是，這一場似乎可以緩解兩國貿易緊張關係的會談，卻因為川普總統可能要發出有關科技產品的行政令而蒙上了陰影。

路透報導說，川普總統目前正在考慮在新年發布一道行政命令，宣布國家進入緊急狀況，並禁止美國企業使用大陸華為和中興通訊生產的電信設備。

美國對大陸科技發展的擔憂在2018年初就初見端倪。2018年新年伊始，美國第二大行動運營商AT&T突然宣布，取消在美國銷售大陸電信巨頭華為生產的手機。

美國之音指出，也是在2018年初，全球政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）在該機構的《全球風險報告》中預言，全球科技冷戰將是2018年全球第三大風險。冷戰主要體現在新資訊科技（IT）的競爭上，主要發生在美國和大陸之間。

在美陸貿易戰3月份打響後不久，歐亞集團全球科技政策事務負責人保羅·特寥洛（Paul Triolo）5月在華府說，與其說美陸陷入貿易戰，不如說是科技領域的冷戰，而且這將會讓談判更加複雜。

他說：「看看我們現在的狀況，我不認為這是一場貿易戰，而是一場美中之間的科技冷戰，因為這背後是美國對中國崛起的擔憂，而且這些計劃也加深了這樣的擔憂，因為這都是美國占主導地位的領域。這將會讓任何貿易談判的結果變得複雜，因為這涉及到貿易之外的很多問題。」

特寥洛談到的計劃包括大陸的「整合電路產業投資基金」、「中國製造2025」以及「新一代人工智能發展規劃」等。其中「中國製造2025」一直是美陸貿易談判的焦點之一。

被視為大陸通的澳大利亞前總理陸克文四月份在美國當局公布對中興的採購禁令後說，「美中雙方正在經歷一場未經宣戰的冷戰，在IT領域。」

美國國會和行政當局2018年下半年採取的一系列措施顯示，科技領域是美陸兩國競爭的重要戰場之一。

2018年8月，美國國會通過了《外國投資風險審查更新法案》（Foreign Investment Risk Review Modernization Act, 簡稱FIRRMA0），該法案賦予外國投資審查委員會更大權力調查有關科技領域的外國投資。

美國商務部預計很快也將對新興和基礎技術實施新的出口限制。商務部下屬的工業和安全局11月19日列出了美國政府擬議管制的14個「具有代表性的新興技術」清單，涵蓋人工智慧（AI）、微處理器技術、先進計算技術、機器人、３Ｄ列印、量子資訊、先進材料和生物技術等領域。

11月1日，美國司法部長塞申斯宣布了一項旨在打擊大陸經濟間諜活動的執法行動計劃。12月司法部還指控兩名大陸籍駭客涉嫌按大陸國安部指示，盜取12國的智慧財產權與商業機密。

美國之音報導說，2018年，大陸電信巨頭華為一直處於這場科技冷戰的暴風眼上。華為近年來積極發展5G通訊技術，並成為「中國製造2025」計劃的重中之重。5G是第五代行動通訊技術，與智慧網聯相關的自動駕駛、智慧工廠等都離不開5G網路。該技術將於明年或2020年在亞洲和美國陸續推出，不過，5G也可能帶來新的網路安全風險。

2018年1月初，美國第二大行動運營商AT&T突然宣布，取消在美銷售華為手機。

4月，美國聯邦通訊委員會（The Federal Communications Commission，簡稱FCC）全票通過，禁止電信公司利用聯邦補貼購買華為和中興等大陸製造商生產的任何電信設備。

8月，美國通過一項國防政策法案，禁止美國政府使用華為和中興設備。

12月，應美國要求，加拿大司法機構以涉嫌違反美國對伊朗制裁令為由，逮捕大陸電信巨頭華為公司副董事長兼財務長孟晚舟。有評論認為，孟晚舟的被捕會導致華為推遲5G的啟動時間。

但是華為董事長梁華最近在接受媒體採訪時表示，即使面臨困難，公司一切運作正常，華為還在加大對5G的投入。

除美國之外，美國的一些盟友也在禁止使用華為和大陸其他通訊公司的產品。

2018年8月，澳大利亞政府以國家安全為由，禁止華為和中興公司參與其國內的5G網路基礎設施建設。早在2月，澳大利亞軍方也確認不再使用華為手機。

11月，紐西蘭國家安全機構--政府通訊安全局（GCSB）正式通知紐西蘭最大的電信公司Spark，要求該公司在5G升級期間不能使用華為設備。

英國也在考慮是否要禁止華為為英國提供5G網路。英國電信集團（British Telecom, BT）確認，正在將華為設備從英國國內應急部門核心架構中撤出。BT也在其核心5G網路設備供應合約的競標名單中排除華為，以後將只在其重要性較低的部分使用華為設備。英國官員最近表示， 是否允許華為在英國提供5G移動網路，對英國來說一個艱難的選擇。

德國政府雖然沒有明確表示會禁止華為參加5G建設，但包括外交部和內政部在內的一些部門的擔憂正在加深。

法國也加入了抵制華為產品的行列。法國最大電信業者Orange公司最近透露，出於安全考量，該公司在法國未來的5G網路和手機核心設備，不考慮採用華為產品，傾向採購瑞典愛立信和芬蘭諾基亞的設備。

除此之外，加拿大、捷克共和國、印度和日本也表示在考慮禁止或是限制華為。據報導，上述這些國家的行動都與美國的施壓有關。

11月，《華爾街日報》援引消息人士的話說，美國官員正在推動那些領土上有美國軍事基地的國家，在他們的無線和網際網路中禁止使用華為的設備。

除此之外，美國及其盟友也在聯手阻止華為向第三方市場擴張。為了阻止索羅門群島與華為一項連接澳大利亞和索羅門群島的海底高速網路線纜工程合約，澳大利亞政府介入，與索羅門群島簽署了這項合約，並同意支付大半的費用。

美國、澳大利亞和日本也曾打算阻止華為在巴布亞紐幾內亞從事網路基礎建設，不過沒有取得成功。

據美國之音報導，亞當·西格爾（Adam Segal）是美國智庫「對外關係協會」中國項目資深研究員和網路安全專家，他在2018年年底的一篇回顧文章中說，「美中科技關係正在重塑中」。他說，雖然過去20年來緊密依存的科技體系讓兩國獲益匪淺，但是，現在雙方對依存帶來的經濟和安全風險都有擔憂。他說，在大陸，習近平一直在強調大陸的經濟創新並減少對外國供應的依存。而在美國，川普總統已經把大陸的科技政策當作對美國經濟和國家安全最中心的威脅。

西格爾認為，這樣一場競爭的最終結果是兩個不同的科技體系，其他國家不得不被迫作出選擇，到底是接受美國的科技平台和標準，還是大陸的科技平台和標準。

美國《國家利益》雜誌在最新一期中刊發了「卡內基國際和平基金會」歐洲項目主任布拉特貝格（Erik Brattberg）和哈佛大學甘迺迪政府學院高級研究員陸克（Philippe Le Corre）一篇題為《華為與歐洲的5G難題》的文章。文章說，鑒於華為對歐洲市場的深度滲透，華為與歐洲的合作不可能馬上中斷。

但是，文章指出，隨著美陸地緣政治競爭日益加劇，美國的盟友們將不得不在兩者之中作出選擇。繼續依賴大陸的5G製造商，可能會導致原本已經脆弱的跨大西洋關係出現裂痕。另外，歐洲國家本身對華為的5G技術也日漸擔憂。

文章還說，儘管未來分成中國和「非中國」的5G網路，可能會帶來一些互通性方面的小問題。但更重要的是，美國推動「非中國」5G布局，最終可能會因政治分歧而導致兩大科技陣營。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院的資深研究員卡普里（Alex Capri）最近在《富比世》雜誌上發表評論文章說， 美陸關係面臨轉折點，雙方對國家安全的優先考慮將導致美陸利益的進一步分離，而到那個時候，全球技術領域的價值鏈也會進一步分離。

他警告全球的技術公司考慮兩個風險。第一，如何對出口限制、制裁、市場封鎖以及技術轉讓封鎖做出反應；第二，在現存技術生態系統瓦解時，如何將損失減小到最少。

(中時 )