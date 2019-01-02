新北市企業托育補助開放申請 最高補助300萬

企業辦理托兒設施示意圖。（新北市勞工局提供）

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新北市企業托育補助即日起至2月28日開放申請，凡是登記在新北市的事業單位，不論受僱者人數，只要上勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後再郵寄至新北市勞工局，就可完成申請，最高補助經費達300萬元。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，有意願設立托嬰中心或幼兒園等托兒設施者，當年度可申請最高300萬元的補助，另新北市亦創全國之先，提供「教保服務人員或托育人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」補助。

針對已設有托嬰中心、幼兒園或兒童課後照顧服務中心者，可申請每年最高50萬元的更新或改善設備補助；如有提供員工托育津貼者，可申請每年最高60萬元補助；設有員工哺（集）乳室者，可申請最多2萬元的經費補助。

陳瑞嘉表示，為鼓勵更多企業提供托兒服務，新北市勞工局已成立單一窗口，以協助企業來解決相關問題，同時透過「企業托兒諮詢輔導團」入廠輔導，期盼與雇主共創一個滿足員工托兒需求的幸福企業。

勞工局提醒，事業單位只要上勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網（http://childcare.mol.gov.tw）「線上申請補助專區」填寫申請書表，列印後再郵寄至新北市勞工局，就可完成申請，若有相關疑問，可電洽（02）29603456分機6361郭先生（托兒服務）、分機6364范小姐（哺集乳室）洽詢。

(中時 )

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