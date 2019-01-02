清水區吳厝里違規堆置土石 台中市府開罰並移送法辦

清水區吳厝里山坡地遭開挖整地，台中市政府依違反水保法開罰，並移送法辦！（陳世宗翻攝）

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水利局派員稽查發現，現場被堆砌如山；土方檢驗如果超標，將依廢棄物清理法，移請檢警依法偵辦。（陳世宗翻攝）

「人謀不臧、大地淪為芻狗！」清水區吳厝里山坡地遭開挖整地，水利局派員稽查發現地主回填山坡地未事先申請違反水土保持法，已要求全面停工，裁處水土保持義務人6至30萬元罰鍰，並將移送法辦；並要求針對裸露山坡地全面覆蓋，設置排水溝及相關保護措施，如未改正將加重處罰。

水利局說，該地屬都市計畫範圍內的農業區遭大量堆置廢棄土方，市府除立即要求水土保持義務人停工，針對裸露部分實施緊急覆蓋；因地主回填山坡地未事先申請，違反水土保持法部分，將依水土保持法裁處水土保持義務人6至30萬元罰鍰，並依水土保持法第32條規定移送法辦。

環保局2日也採回填土方樣品送驗檢測，現場初步估算回填土方面積約達近萬立方米，實際回填數量部分，後續將依法要求土地所有權人提出相關回填土方來源及數量證明文件以利釐清；若土方檢驗結果超過環保法令標準情形者，將依廢棄物清理法規定，移請檢警依法偵辦。

山坡地開發利用應依法提出申請，並確實依核定計畫施工！水利局強調，該局將持續利用衛星影像進行監測，同時由山坡地巡查人員加強巡查，全面監控山坡地利用現況，若有任何違規開發使用行為，將立即依法取締；針對裸露山坡地全面覆蓋，屆期如未改正，將加重處罰。

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