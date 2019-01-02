回應「習五點」 王炳忠：統一後台灣人不再受國際強權欺負

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旺報

大陸領導人習近平2日發表對台方針講話，新黨發言人王炳忠表示，這次講話是「打開天窗說亮話」，把事情挑明了說，底氣十足、入情入理地告訴包括台灣人民在內的海內外中國人，「統一」問題不能一代一代拖下去，尤其是當前台灣持續「去中國化」的情況下。

王炳忠認為，大陸也明確告訴台灣人民，統一後不但人民的各種權益受到保障，而且還會增進幸福。「台灣人不再受國際強權的欺負，不用再被訛詐龐大軍購費拖垮經濟，不會再有台灣漁民被日本擄人勒贖、脫光欺侮也不敢吭氣，在海上被菲律賓槍殺竟討不回公道的屈辱。台灣人的發展空間和機遇會更大，真正讓台灣人有尊嚴。」

王炳忠表示，自己身為在島內反抗台獨第一線上的青年統一工作者，對兩句話特別印象深刻。第一，鄭重倡議在九二共識、反對台獨的政治基礎上，台灣各政黨、各界推舉代表與大陸民主協商，共議兩岸和平發展和民族未來的制度安排。大陸擔負起對歷史負責、對後世負責的民族責任，「台灣的中華兒女同樣應該提出我們的主張，平等協商，共議統一，早日進入政治談判。」

第二，歷史不能選擇，現在可以把握，未來可以開創。王炳忠表示，自己出生在1987年台灣開放赴大陸探親的一年，自己的人生起於兩岸融冰的新時代，「我們這一代懷抱中國心的台灣青年仍有信心，我們必然能參與到兩岸統一的協商，更應參與到統一後的建設工作。中華民族的復興，台灣人不會缺席，這是我們共同的正義事業，因為我們是堂堂正正的中國人。」

(旺報 )

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