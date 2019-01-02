習首提「一國兩制」台灣方案 高孔廉：重申兩岸和平政策

2019年01月02日 15:21 工商 譚有勝

針對中國國家主席習近平2日在「告台灣通同胞書」的發言，前海基會副董事長高孔廉接受媒體訪問時表示，習近平的發言主要還是維持「兩岸和平」的政策，兩岸打造共同市場，經貿將更加融合。但台灣民眾對「一國兩制」仍有憂慮，軍事、經濟制度是否能維持仍有待探討。

習近平提首提「一國兩制」台灣方案，高孔廉分析，部分人士認為大陸對香港實施「一國兩制」的方案並沒有落實，若大陸要推出這個方案，恐怕會引起台灣民眾的憂慮。另一方面，台灣民眾認為，台灣和香港、澳門的地位不同，要如何實施「一國兩制」，軍事、經濟制度是否能夠繼續維持，台灣民眾是否能夠接受？這些問題都值得深入探討。

至於習近平提及大陸要「積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場」，高孔廉認為，經濟整合主要分為「關稅同盟、自由貿易區、共同市場」三個層次，若兩岸能夠達到共同市場，兩岸經貿將更為融合。

高孔廉進一步指出，兩岸在2010年時便簽署了ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議），開始了兩岸自由貿易區，兩岸共同市場可按部就班執行，但因台灣過去推動的「兩岸服貿協議」，在「太陽花運動」反對下，最終不告而終。民進黨政府應兌現他們的承諾，趕快把「兩岸協議監督條例」在立法院通過，以展開對服貿協議的審查，否則兩岸之間無法再進一步簽署協議，自由貿易區也難以實現。

(工商 )