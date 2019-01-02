美防長提前走人 首批KC-46加油機沒人簽收

2019年01月02日 15:11 中時電子報 馮英志

疑似因不滿美國總統川普從敘利亞撤軍的決定以及川普對他的不滿，美防長馬提斯必須提前走人，他意外「被離職」除了留給美軍不捨之外，也導致五角大廈在暫時無人簽收大型軍備情況下，空軍期盼已久的波音KC-46加油機被迫延後簽收。

KC-46實施首次空中加油檢測。

據美國《防務新聞》（defense news）1日報導，美國空軍原先預定於去年12月底接收首架KC-46加油機，但差馬提斯簽字後才能完成交付手續。雖然在川普宣布自敘利亞撤軍後，馬提斯疑似不滿川普決定而離職，但仍預計保留兩個月時間任期，以確保權職交接順利。不過，川普早對馬提斯積怨已久，要他在2018年結束前走人，並由美國副防長夏納翰（Patrick Shanahan）暫代。

但不巧的是，夏納翰先前曾長期擔任波音高層，按照美軍規定，他必須迴避五角大廈所有涉及波音公司的作業。一名消息來源表示，波音官方希望空軍能夠在2019年早期完成交貨，否則KC-46加油機延遲交付將給波音付出更多額外成本，但目前不知道何時能完成交付手續，也不清楚誰可代表國防部在合約上簽字。《防務新聞》推測，美空軍部長威爾森（Heather Wilson）或國防部負責採購與維護的洛德（Ellen Lord）將接手這份工作，美國空軍尚未對此回應。

報導指出，美國空軍原定購買179架KC-46加油機，而堪薩斯州麥康奈爾空軍基地（McConnell Air Force Base）原訂接收首批KC-46，並早已展開駕駛續練。

(中時電子報)