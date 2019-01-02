調查討厭民進黨的千個理由 苦苓恍然大悟：不倒也難

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

蔡政府執政後，許多政策民眾不買單，導致這次九合一大選慘敗，更有「全民最大黨就是討厭民進黨」一說。對此，向來喜愛關心時事的作家苦苓聽了許多民間聲音並撰寫「討厭民進黨的1000個理由」，他直言，原來放眼台灣、不分立場，竟有這麼多人討厭民進黨，真的「不倒也難」。

台灣目前面臨經濟不好、年金被砍、年輕人普遍低薪等困境，人民生活苦悶，「台灣最大黨就是討厭民進黨」一語，道盡蔡政府施政背離民心的寫照。

對此，苦苓在ETtoday雲論發表「討厭民進黨的1000個理由」一文，並表示民進黨九合一選舉大敗，迄今不肯認真檢討，因此他特別作了小規模的「田野調查」，聽聽民間的聲音，並列舉其中較有代表性的理由。對於年改部分，有名退休公務員認為，民進黨砍了他每個月扣自己薪水才有的退休俸，卻騙人民是年金改革，「還發動民粹罵我們是米蟲，不討厭民進黨，還能討厭誰？」另外，一位公司職員說「我也是每個月扣繳，但到時勞保退休金最多也不過兩三萬，那些退休軍公教卻有領八萬六萬的還不滿意，這樣公平嗎？討厭民進黨！」

此外，蔡政府上任後，兩岸關係急凍，導致觀光業受到極大衝擊。一位企業大老說「民進黨和大陸關係始終弄不好，氣氛緊張，誰敢來投資？這樣下去會害死全台灣的，難怪大家討厭民進黨！」此外，一名旅行業者說「民進黨死不承認九二共識，大陸客就不來，不管飯店、遊覽車、團客餐廳和特產店都是一片愁雲慘霧，豈止討厭，根本就痛恨！」

聽到大家對於蔡政府不滿聲音，苦苓恍然大悟，他說原來放眼台灣、不分立場，竟然有這麼多人討厭民進黨！真的「不倒也難」。

(中時電子報)

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