挨罵死人妖 張婷婷曬母子證明「再次強調我是女人」

2019年01月02日 15:18 中時電子報 蔡曉婷

張婷婷發文。（圖／翻攝自【法拉利姐】張婷婷臉書）

張婷婷分享被網友私訊咒罵截圖。（圖／翻攝自【法拉利姐】張婷婷臉書）

張婷婷曬出兒子身心障礙手冊。（圖／翻攝自【法拉利姐】張婷婷臉書）

「法拉利姊」張婷婷去年轉赴大陸開展餐飲事業，今(2日)她在網上自曝遇到網友人身攻擊，甚至還有人私訊她，咒罵：「死人妖」，張婷婷對此十分無奈，揚言會保留法律權利提告，也秀出自己兒子的身心障礙手冊，證明兩人關係是「母子」，「再次強調我是女人」。

張婷婷2012年因被爆出法拉利名車遭刮傷暴怒走紅，因而被封「法拉利姐」，2017年底她在台北開始做起香腸餐車生意，卻因多次被檢舉導致心灰意冷，去年8月張婷婷改赴大陸開飲料店，同時也宣布將引退台灣演藝圈，還在直播發毒誓稱「若再進演藝圈將不得好死」。

今她難過發文說，自己從未傷害過別人，如果是不喜歡她的人，沒必要來她的社群網站或看直播，她分享被網友罵「死人妖」的截圖，澄清：「自從婷婷爆紅以來媒體就懷疑我的性別，雖然我的聲音沙啞是因為開過刀造成的，再次強調我是女人不是『死人妖』，請尊重我，我也有跟親生兒子的證明文件記載『母子關係』。」

張婷婷更說，到了大陸開飲料店後，經紀人因在台灣有工作已經先回家，只剩她一人在異地開店工作，可以不支持她，但不要無故攻擊她，「難道大家真的要逼死婷婷讓我走上絕路，連我做個小生意討一口飯吃機會也不給我嗎？」

對此，網友為她打氣說：「婷婷加油，見過婷婷姊，她很好相處的一個人」、「下次去廣州買你的飲料」、「順手舉報就行了，神經病太多，加油」、「婷婷加油啊，這些人沒必要去理」，貨說：「今天才知道......」。

(中時電子報)