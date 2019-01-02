2019年阿聯酋航空最新優惠機票7000元起 再送額外10公斤免費行李

2019年01月02日 15:54 工商 張佩芬

阿聯酋航空提供兒童旅客五花八門的玩具選擇。圖：業者提供

當旅行癮發作時，隨時開始計畫下一趟旅程永遠不嫌早。台灣旅人可以利用阿聯酋航空限時限量的2019年全球航點商務艙與經濟艙優惠，來回機票只要7,000元起，不論是冒險愛好者、文化旅人或是運動熱愛者，都能透過阿聯酋航空綿密的全球航點網絡，在2019年為自己安排一趟最完美的假期。

經濟艙票價與商務艙票價分別自未稅7,000元與59,600起，購票日期自即日起至2019年1月23日止，出發時間則自2019年1月7日至2019年11月30日止。

阿聯酋航空始終相信每趟飛行體驗都是最獨一無二的，從到府接送的專車服務、全球奢華的機場貴賓室以及享負盛名的機上貴賓室服務，阿聯酋航空提供頭等艙與商務艙旅客們無縫接軌的旅行體驗。從台北出發的尊榮旅人們可以體驗阿聯酋航空最具代表性的空中巴士A380雙層客機，享受A380機上水療淋浴間、精緻的個人餐點服務與機上貴賓室等。

而從杜拜轉機至波音777的精選目的地時，乘客們可以享受最尊爵且隱密的頭等艙私人套房、高畫質虛擬景觀窗戶與受到賓士S-Class 啟發的柔軟皮革座椅。頭等艙與商務艙的旅客更能細細品嚐阿聯酋航空儲藏十多年的頂級陳年波爾多紅酒，所有阿聯酋航空提供的機上酒類皆能完美搭配機上餐點，使高空中的美食饗宴更臻完美。

搭乘阿聯酋航空波音777商務艙的旅客可以享受更為舒適寬敞且符合人體工學的座椅設計，座椅可調整為平躺式睡床，讓您能夠安穩地享受機上睡眠時光。找到最舒服的姿勢、輕鬆坐定，阿聯酋航空獲獎無數的ice機上娛樂系統上載有超過3,500隨選頻道並支援多種語言。阿聯酋航空A380機上的個人迷你酒吧以及A380機上貴賓室。

阿聯酋航空全艙等的旅客皆可享有20MB的免費WIFI服務，航程中與世界連線不中斷。

搭乘經濟艙的旅客可以體驗宛如高階艙等的物超所值飛行體驗，機上過夜包讓旅人們能神清氣爽地抵達目的地，環保的柔軟毛毯讓與小孩同行的家族旅客們都能有賓至如歸的感受。秉持著兒童優先的原則，機組人員會先將充滿旅行目的地風味的機上佳餚給孩童乘客，確保他們得到最完善的照顧。

機上五花八門的娛樂選擇讓小小旅行家們在機上永遠不無聊，他們可以盡情觀賞最新的卡通影集、動畫長片與迪士尼經典系列。除此之外，小小飛行者們還可以得到阿聯酋航空與孤獨星球合作推出的兒童套組，激發孩童無限想像。

阿聯酋航空每日以其最具代表性的A380雙層客機往返台北與杜拜，台灣旅客們可以由杜拜轉機至北美洲、歐洲、南美洲、中東與非洲地區。充滿活力的杜拜係阿聯酋航空的轉運樞紐，串聯85個國家與地區，包括歐洲42個、非洲20多個、亞太地區50個、中東地區13個，共計150餘個綿密的全球航點，提供旅客們最便捷的飛行方式。

阿聯酋航空提供的杜拜中途停留套裝行程可在起飛前48小時預定，超過99家酒店可供選擇，還有杜拜機場的迎賓服務，讓各式機場程序更為順暢。旅客在購買完機票之後，可以在官網的「管理預訂」頁面中申請阿拉伯聯合大公國的簽證。

為慶祝一年一度的杜拜購物節，阿聯酋航空更提供額外的貼心服務，只要於2019年2月2日前開立、回程旅行日期在2019年2月4日前的台北往杜拜經濟艙來回機票，可享有此一航段托運行李額外10公斤免費的優惠。欲了解更多資訊，請至阿聯酋航空網站emirates.tw查詢，或洽各大旅行社。

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