影》「高雄式左轉」將消失？ 韓國瑜的高市府要用科技執法解決

2019年01月02日 15:26 中時電子報 張達智 影音／ 黃鈺潔 影音／

萬里隧道2018年7月1日起實施區間平均速率科技執法。（資料照 王揚傑翻攝）

交通違規運用科技執法將擴大執行，除了測速、闖紅燈照相桿外，交通部今年將擴大補助4600萬元，有6縣市要設區間平均速率執法、3縣市設取締公車停靠區違停，另有2縣市將首度於高架路段設置監控設備取締大型車違規，高雄市更要用科技執法取締機車「高雄式左轉」。

區間平均速率執法是透過行駛時間去換算車速，據自由時報報導，交通部表示，今年縣市申請道安經費補助中，多縣市都提出申請區間測速執法，包含台北市辛亥隧道、新北市汐止區汐萬路、台中市向上路的長下坡段、彰化縣台61線西濱快速公路、高雄市182線台南龍崎與高雄內門交界附近、台東縣南迴公路等。

此外，被戲稱為可以用來辨別是否為高雄人的「高雄式左轉」，高雄市府也打算運用錄影偵測設備來取締。所謂「高雄式左轉」，就是機車逆向二段式左轉，正常機車左轉要先行駛到右側待轉區等待紅綠燈；但「高雄式左轉」，是先跟著行人朝西過馬路，等南北向綠燈時再往北跟行人一起過馬路到對面繼續向西騎。

交通部表示，會透過於一個路口裝設3、4組錄影偵測設備來取締，不過高雄市尚未決定要安裝的路口，但會選擇市中心區域裝設。

(中時電子報)