回應習近平講話 民進黨：習聲明只有政黨 台灣未來由台灣人決定

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中時

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會 大陸領導人習近平今發表談話；民進黨中央發言人何孟樺今表示，民進黨在此嚴正的聲明，民進黨要鄭重的正告習近平主席，在習的聲明中，通篇中只有政黨，沒有政府，也沒有國家。

何孟樺說，刻意讓中華民國消失，而訴求與各政黨、社團的直接互動，就是故意忽視了台灣作為一個主權國家的存在，忽視了台灣已經創造了亞洲的經濟與民主的奇蹟。

她說，民進黨呼籲，習近平主席必須正視台灣是一個主權獨立的國家，現在叫中華民國，中國應該正視中華民國台灣的存在。何孟樺指出，這正證明了所謂的「九二共識」，絕不像過去國民黨所稱的有「各自表述」的空間，只剩下「一國兩制」，目的在消滅中華民國。

她說，台灣是一個民主自由的國家，有經過民主程序選出的民選政府，任何政黨跟社團都不能逾越、取代政府的角色與立場。

其次，民主進步黨也強調，維護台海兩岸的和平穩定的立場與意志，絕對不會有任何改變，也不容許任何人的挑釁。台灣的存在，就是亞太地區穩定的基礎，更是世界經濟發展與進步的關鍵。面對中國不放棄武力的挑釁，依然堅守著維護台海的和平穩定，並且會以意志捍衛台海的和平。

何孟樺強調，台灣的前途在於堅決維護中華民國台灣之主權獨立地位、堅定捍衛自由，民主與人權的國家價值、堅持台灣的未來由2300萬台灣人民決定。

她說，現在的中國是一個由中國共產黨一黨專政的威權獨裁國家，台灣人民不會接受任何沒有經過國家民主制度的協商。民進黨也絕不容許任何外來勢力踐踏台灣人民的自由意志。

(中時 )

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