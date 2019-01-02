川普低頭了？新年放軟要協議 遭批笨蒼蠅也不齒

2019年01月02日 15:33 中時電子報 吳映璠

美國政府開門無解，總統川普終於要低頭了？據外媒報導，川普已經邀請國會兩黨領袖3日至白宮聽取美墨邊境安全簡報，他更在推文向民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）喊話「來達成協議吧」，似乎有主動打破僵局傾向，不過也有媒體狠批就連笨蒼蠅都知道川普是在作秀。

新年伊始，美國總統川普與對手的僵局仍未解，儘管他似乎稍微放下身段，在推特上向民主黨領袖裴洛西喊話「來達成協議吧」，對方仍不忘抱怨川普的不負責任導致政府關門，後續進展令人好奇。

川普與裴洛西曾在政府關門前，就美墨邊境安全議題激烈交鋒。

美墨邊牆問題喬不攏，美國人民及川普個人付出的代價真不小，部分政府停擺達12天，連假期間部分景點未開，導致出遊民眾撲空，又或者旅遊景點無人管，造成垃圾滿地、環境髒亂，川普個人則是赴佛州的假期全泡湯，一人在華府苦等議員回來開會。

或許感受到政府關門的負面效果，新年新氣象，川普在元旦日竟一反強勢態度，邀請國會兩黨議員2日到白宮聽取邊界安全簡報，受邀人士包括民主黨領袖裴洛西等在內8名兩黨領袖。

他隨後更在推特向裴洛西喊話：「裴洛西應該不想一上任就遇到邊境安全和築牆這些『事』還有『政府關門』吧！讓我們來達成協議？」

部分外媒樂觀認為，川普與反對黨領袖的明日會面，可能是美政府關門以來，首度有望打破國會僵局的契機，不過也有媒體看法持平，認為情況不會有所改變。

英國每日郵報（Daily Mail）報導，川普邀集國會領袖赴白宮，性質上是聽取國土安全部官員簡報，而非協商；此外，川普到昨天為止，仍不斷抨擊對手，例如一篇推文直指民主黨根本不在乎打開邊界後，會帶來犯罪及毒品濫用等問題，這樣反差的言論也令人懷疑，雙方協商有任何進展的可能。

另外華盛頓郵報（The Washington Post）更出具評論，明白表示連一隻笨蒼蠅都知道川普又要作秀，說他把對手請到白宮，身邊圍繞著攝影機、記者，好讓他們看起來像花瓶裡的植物，坐在那裡被迫聽著川普述說邊境安全有多脆弱，內文更直言整場「白宮秀」就是要讓川普看起來像個愛國英雄，而不聽話的民主黨人士不顧國土安全，要讓無辜的川普變成壞人。

評論建議，民主黨領袖應該另找時間，邀請國土安全部官員赴國會報告，至於要不要邀請川普同行？評論說那倒不必了，因為他的論點早在推特上一覽無遺。

(中時電子報)

Border Security and the Wall “thing” and Shutdown is not where Nancy Pelosi wanted to start her tenure as Speaker! Let’s make a deal? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月1日

One thing has now been proven. The Democrats do not care about Open Borders and all of the crime and drugs that Open Borders bring! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月1日