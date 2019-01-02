獨／小嫻揭婚變後做的第一件事是...

2019年01月02日 15:42 中時 洪秀瑛

小嫻活得很自在。（粘耿豪攝）

小嫻對下一段愛情不預設任何立場。（粘耿豪攝）

小嫻從鬧婚變到去年中與前夫何守正簽字離婚，歷經整整1年煎熬，她接受專訪時透露，鬧婚變那段時間沒有生不如死感覺，「因為我沒有去看我失去的，反而得到的太多」。迎接2019，對自己的期待？她說去年告訴自己要勇敢，今年她想到兩個字，但怕被覺得太浮誇，「我希望做到『平等』，一直以來我對事物都有分別心，我應該讓自己更寬廣一點，不要害怕不擅長的東西，人都習慣藏拙，今年說不定有這樣的機會讓我去展現一直逃避或不擅長的，就像我很不擅長經營社群網站，最近看到蕭敬騰對社群厭倦的感受，非常能體會」。

日前新聞報導，蕭敬騰的IG有時會有小編幫忙發宣傳文，沒想到引發粉絲不滿，認為可以不需要讓小編再發這些宣傳文，應該保留IG這個平台，讓蕭敬騰經營，蕭敬騰則上網向粉絲吐露心聲，「我真的不想玩了」，還坦白表示「說心裡話，我不是因為你們的反抗而有的這些反應，而是十年前我入行時，我就說過我不想開這些平台，我自己知道我不會，我沒天份，這些平台讓我失去自己。嚴格來說我根本不愛這些東西」，最後決定暫停使用社群平台。

小嫻說，「大家都有不一樣的意見，他（蕭）當然也想真心的去面對粉絲，但世界總有不同聲音，而且排山倒海一直來，像我也不擅長這部分，我也常不知道要寫些什麼，而真正內心想說的話，一寫上去可能馬上變成新聞，人家（前夫）又被打擾，其實每天都有很多體悟，但我真的不能講，一講就打擾人家」，粉絲為此常私訊她，希望她多分享她的訊息，不要一天到晚只講工作。

她提到，「我的文字能力好像有因為這些猶豫退步了，很多時候文字會被曲解，文字沒有語調、沒有溫度，文字殺傷力大，後來覺得，蕭敬騰讓公司幫他經營，做法等於是工作平台了，但粉絲仍有聲音，真的不容易，所以我很佩服（小）S姊，她這麼真實，完全沒包裝，甚至把自己的脆弱跟大家分享」。

小嫻入行20年，幾段情談得轟轟烈烈，除了何守正，曾和孫協志、庹宗康、歐弟等男藝人交往，從單身走進婚姻，再從婚姻中走出來，她反而在時間裡看清感情中的自己。她曾喜歡一個人喜歡到沒有自己，「年輕的時候不了解自己就往外求，藉由愛情取暖，卻不知道自己可以有女性堅強力量，找不到也不知道打開這個力量，那時候還以為自己雙魚座犧牲奉獻，把自己放在那套路裡」。

年輕時談戀愛，演藝圈前輩曾提醒她被貼標籤，陷在愛河的她沒聽進去，有次去上節目，有人說「妳是誰誰誰的馬子…，我心裡想『我沒有名字嗎』，給人感覺好像工作沒什麼，但很會談戀愛的女生，當下就告訴自己『老人家的話要聽』，現在回頭看，都是收穫，每段感情都很珍貴，讓我體會到每個人會遇到的感情，也看見在這段關係裡你到底少了什麼」。

現階段，她慢慢懂得不管身體或心理都要好好愛自己、真心善待自己，連自己每個不舒服的情緒都要關照，我最近也提醒身邊女友人要愛自己，當身邊男生發現妳很愛自己，他就必須更愛妳，所以如果我不珍惜自己，那身邊的人如何珍惜我」。

她舉例，生活中愛自己的方式很多，她的經歷是一直有牙痛問題，但她怕看牙醫又不夠愛自己，所以去年中一簽字離婚，她做的第一件事就是去看牙醫，「我真的去面對了，也學會使用牙線、學會好好刷牙，現在每天花半小時清潔，這是我以前很逃避的」。接著邊認真地說，「找牙醫要找年輕的，知道為什麼嗎？因為牙齒愈老愈有問題，所以要找可以一直陪妳（你）到老的牙醫師」，讓大夥笑了。

(中時 )