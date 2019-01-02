男歌手15年狂生5個小孩 養不起離婚名模妻

2019年01月02日 15:36 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

日本男子美聲團體「化學超男子」的成員堂珍嘉邦，與名模森田敦子2004奉子結婚後，陸續生下5個孩子，2014年2月生下第5個小孩時，就傳出婚變傳聞，如今堂珍嘉邦賣房養5兒加上工作不穩定，宣布和老婆離婚，15年婚姻畫下句點。

「化學超男子」成員堂珍嘉邦（左）與名模妻敦子（右）奉子成婚後生下5個小孩。（合成圖／翻攝自推特）

據日媒《Sponichi Annex》報導，堂珍嘉邦在2004年6月和敦子奉子成婚，同年12月生下長男，2007年11月再生第二胎兒子，2009年6月迎接龍鳳胎，2014年2月又生下兒子，總共是4男1女。他所屬的團體「化學超男子」曾紅極一時，更創下首張專輯300萬張的銷量，直到2012年宣布停止團體活動，老婆也希望重返時尚圈，兩人收入及關係開始產生變化。

「化學超男子」曾紅極一時，但解散後兩人聲勢不如從前，即使2017年再度合體收入也大不如前。（圖／翻攝自推特）

團體停止活動後，他收入減少為了養家他賣掉東京的住家，有時候還需要靠回歸時尚圈的老婆養家，因為有5個小孩要養，堂珍嘉邦宣布離婚後，森田敦子也宣布改名「敦子」重新出發，宣布「今後我不會忘記感謝的心情，和孩子一起努力前進。」

(中時電子報)