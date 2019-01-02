今年首次日偏食 本週日上午有機會看到

氣象局表示，周日上午有日偏食，嘉義、台東以北看得到。（圖／氣象局提供））

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氣象局表示，星期日（6日）上午將發生今年第1次日食，嘉義至台東連線以北地區將可見到日偏食現象。這次可見到日偏食的地區，包含西伯利亞東部、大陸東北、日本，以及台灣部分地區，均可見到不同程度的日偏食現象。

其中在西伯利亞東部所見日面約有62％被遮掩，是這次食象最大的地方。台灣地區正好在日食帶的邊緣，本島部分在嘉義至台東連線以北的地區能見到食象很小的偏食現象，並以基隆所見日面遮掩1.6％為最大。外島部分則以馬祖所見的缺角最大，但也僅遮掩1.8％的日面。

以台北而言，這次日偏食於1月6日台灣時間上午8時0分35秒開始「初虧」，該時太陽位於東南東方仰角約15度處，可見日面的左上側（日面北稍偏西側）邊緣逐漸被月面遮掩而出現缺角，之後缺角向日面的左側持續略為擴展。

到了8時29分左右「食甚」，是見到本次日偏食缺角最大的時候，太陽的左上側約有1.4％被月面所遮掩；最後於9時0分50秒，缺角自日面左稍偏上側（日面北北東側）消失而「復圓」，全部過程約1小時0分15秒。

日食因日面有缺角，古代民間誤認是太陽被怪獸吃掉，因此稱這種現象為「天狗食日」。實際上，日食是月球在軌道上公轉運行時，剛好移入地球與太陽之間，造成視線上日面被月面遮掩的天文現象。

氣象局資料統計，本世紀全球總計發生224次日食，其中台灣可見41次。108年全球將發生3次日食，包含1月6日日偏食、7月3日日全食及12月26日日環食，其中台灣可見到1月6日及12月26日2次日食現象。

氣象局呼籲民眾注意，由於日食發生時太陽亮度仍然很強，必須準備適當的遮減光器具才能觀看，而且持續觀看的時間不能太久，以免眼睛受到傷害。

(中時 )

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