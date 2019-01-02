古堡夕陽浪漫送別2018 立榮航空用愛迎接2019

立榮航空副總劉同義帶領營業部經理謝慶龍、課長鄭智中、梁敦豪、陳乃華；澎湖機場辦事處唐筱卿與家扶中心小朋友合影。（陳世宗翻攝）

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立榮航空副總經理劉同義（左），還特別提供免費國內機票及多項立榮航空獨家好禮供現場民眾參加抽獎！（陳世宗翻攝）
遊客捐發票參加立榮航空摸彩活動。（陳世宗翻攝）

立榮航空為延續澎湖秋冬季旅遊風潮，與澎湖國家風景區管理處及在地業者共同合作，在12月31日傍晚舉辦「菊島古堡夕陽音樂會」，送別2018的最後一抹夕陽，並在元旦當天邀請澎湖家扶中心的小朋友一起「用愛迎接2019」，活動結合文化旅遊與公益元素，讓2019年新的開始別具意義。

立榮航空指出，該公司對發展澎湖旅遊向來不遺餘力，「2018菊島古堡夕陽音樂會」結合澎湖國家風景區管理處、澎湖縣政府文化局及澎坊免稅商店等多個單位共同參與；除邀請澎湖子弟小島音樂家表演外，還有免費導覽篤行十村及金龜頭礮台園區等在地文化體驗，為冬季的澎湖旅遊增添新的亮點。

立榮航空洪玉芳指出，本次活動立榮航空還特別提供免費國內機票及多項立榮航空獨家好禮供現場民眾參加抽獎，只要捐發票即可獲得摸彩機會，加入立榮航空臉書粉絲團還可獲得精美小物，活動募得之所有發票全數捐給澎湖家扶中心作為公益回饋。

洪玉芳說，立榮航空長期積極投入社會公益活動，今年特別結合澎湖福朋喜來登酒店、澎坊免稅商店及in89影城一同攜手用愛迎接2019，在元旦當天邀請澎湖家扶中心的小朋友到福朋喜來登酒店享用五星自助早餐，再到澎湖昇恆昌in89豪華影城包場欣賞迪士尼院線電影，讓家扶中心的小朋友在2019年的第一天就擁有精彩難忘的回憶。

(中時 )

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