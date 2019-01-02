帛琉籍貨輪翻覆10人待救 台籍陳姓船員尚未獲救

帛琉籍貨輪翻覆10人待救，台籍陳姓船員尚未獲救。（中央社）

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中時

今（2）日上午7時許，國搜中心獲報帛琉籍雜貨輪於松山東北方190浬（為大陸搜救區）翻覆，截至目前共救起5人（含1大體），仍有10人待救，其中唯一的台籍41歲陳姓船員尚未獲救。

據被救起的2名緬甸籍船員聲稱，他們係乘1艘台灣籍漁船，但經查為帛琉籍，船上有1台籍、14緬甸籍共15人，該船已翻覆，其他人待救。

我國搜中心立即派遣海巡艦艇、國防部及空勤總隊搜救機前往搜救，另通報日本搜救中心及大陸搜救中心協助救援。經向台中信號台確認，該船為帛琉籍雜貨輪，於上月30日從台中港出發前往韓國釜山。

上午除海巡署派遣連江艦前往，隨後陸續有國防部搜救機S70C-6型機、編號C-493，搜救機EC-225，編號C492，松山起飛，搜救機S70C-6型機，編號C-491自松山起飛前往搜救，暫搜尋無獲。

下午2時20分許，大陸籍漁船「閔羅漁」救起2船員及1大體。截至目前共救起5人（含1大體），仍有10人待救。

截至下午2時30分，我方共計出動國防部3架次直升機、空勤總隊1架定翼機、海巡署出動1艘船艦(桃園艦)，陸方出動2架直升機及4艘搜救船艦，日方確認不派遣。

國搜中心已要求基隆岸台及漁業電台協助廣播附近過往船隻協助救援。

(中時 )

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