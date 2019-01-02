高志鵬立委懸缺補選 民進黨將辦初選

2019年01月02日 16:02 中時 曾薏蘋

針對立委高志鵬涉案判刑定讞入獄服刑的新北市第三選區懸缺，民進黨今臨時中執會通過徵召辦法，協調不成將辦理初選。

民進黨發言人何孟樺轉述，今臨時中執會討論2019年第九屆台南市第二選區、彰化縣第一選區及金門縣立法委員出缺補選提名相關事宜。

何孟樺說，針對高志鵬中常委請辭後之中常委遺缺，會中通過於下次中執會辦理互推一名中執委出任中常委。

此外，會中通過「民主進步黨2019年第九屆新北市第三選區立法委員出缺補選提名之徵召辦法」，並成立協調小組，由鄭文燦擔任協調小組召集人，成員為張宏陸、陳茂松。協調小組辦理徵詢、協調作業。

何孟樺說，產生方式為，經協調小組協調後，評估選舉整體條件，產生單一適當人選後，由主席提名，經中執會同意後徵召；如經協調後仍無法產生單一適當人選時，協調對象對解決競爭的機制有共識者，則依共識方式產生單一適當人選，如對解決競選的機制無共識者，由協調小組擇定日期，交由二家民調執行單位執行民意調查，產生單一適當人選，民調執行單位其中一家須含中央黨部民意調查中心。單一適當人選由主席提名，經中執會同意後徵召。

何孟樺也強調，如有特殊選情考量的選舉區，得由協調小組另訂方案，經中央執行委員會同意後執行。

何孟樺表示，民進黨日前中常會成立的「2019年第九屆台南市第二選區、彰化縣第一選區及金門縣立法委員補選」協調小組，因涉案的立委高志鵬請辭中執委、中常委，協調小組成員將由中常委鄭寶清出任。

(中時 )