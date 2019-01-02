回應習五條 蔡英文：拒絕九二共識 不接受一國兩制

總統蔡英文。(圖/取自蔡英文臉書)

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中時電子報
、工商/彭媁琳
習近平今對台談話定調「九二共識」，總統蔡英文召開臨時記者會回應

總統蔡英文下午3點50分，於總統府親自回應中國大陸國家主席習近平於「告台灣同胞書」40週年談話。蔡英文表示，中華民國從未接受九二共識，也絕不會接受一國兩制。蔡英文鄭重指出，始終未接受九二共識，北京當局定義的就是九二共識、一國兩制，台灣絕不會接受一國兩制，絕大多數民意決不會接受九二共識，這也是台灣共識。

蔡說，其次，我們願意坐下來談，但作為民主國家，涉及兩岸間的政治協商和談判，都必須經過台灣人民授權與監督，並且經由政府對政府的模式進行，蔡英文表示，她身為中華民國總統，嚴正對北京表示：「始終未接受九二共識。」因為北京當局所定義的九二共識，就是一個中國、一國兩制。

蔡英文指出，今天對岸領導人的談話證實了我們的疑慮。

她說：「在這裡我要重申，台灣絕不會接受一國兩制，多數台灣民意也堅決反對一國兩制，而這也是台灣共識。」

蔡說，政府將全力推動鞏固以台灣為主題的經濟發展路線，她要提醒北京當局，大國必須要有大國的格局，要有大國的責任，四個必須正是兩岸關係能否朝向正面發展最基本也最關鍵的基礎，所謂的心靈契合，應是建立在彼此的相互撙重與理解，建立在兩岸政府務實與兩岸關係人民福祉上。施壓國際企業、軍機軍艦繞台，不會給台灣帶來心靈契合。

(中時電子報)

文章來源：蔡英文臉書

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