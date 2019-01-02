名醫：喝對咖啡可長壽 但做錯這10件事反會受害

2019年01月02日 16:16 中時電子報 戴安瑋

適量喝咖啡，對肥胖、高血壓、心血管疾病、糖尿病、腦中風預防都有助益。臺灣大學醫學院外科名譽教授張金堅向《良醫健康網》表示，有研究發現，喝對咖啡，每天1至3杯，可長壽，可遠離炎症，保護肝細胞，甚至降低癌症發生率。

他整理出咖啡優點與缺點，提出咖啡飲用的10個健康小建議，並表示，無論如何，秉持著太極中庸之道，凡事適可而止絕不會有大錯。10個健康小建議如下:

● 美國飲食指南建議，每天可喝3至5杯，依歐盟食品科學專家委員會建議，國人可到2至3杯，切記過猶不及。

● 使用過濾法沖泡咖啡，以減少脂肪攝取。

● 注意鈣質的攝取及適度曬太陽，以補充天然維生素D。

● 喝無咖啡因的咖啡也不要過量，因仍不知除咖啡因外，是否有無其他有害成分。

● 阿拉比卡品種咖啡易得病蟲害，有時還需要噴灑農藥，建議盡可能選擇有機栽培的咖啡豆。

● 經氫化過的奶精含有反式脂肪，盡可能不要添加。

● 多方嘗試，尋找最適合自己口味、品質優良的咖啡豆。

● 慢慢品嚐咖啡，較不會導致胃腸不適。咖啡不適合如解渴般牛飲。

● 疾病與健康受生物心理心靈社會（biopsychospiritosocial；BPSS）的影響，所以每個人情況皆不同，對某個人有好處，對另一個人不見得有益，咖啡亦是如此。

● 規律而適度的運動和選擇健康的飲食仍是生活中最重要的課題，此兩者目前尚無法被取代，適量喝咖啡只是提升健康的另一應對（coping）方式而已。

(中時電子報)