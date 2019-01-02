花蓮觀光朝五大方向前進 唐玉書與各課室主管互勉

2019年01月02日 16:22 中時 范振和

花蓮縣政府觀光處長辦公室堆滿了花藍，產官學界都對新上任處長唐玉書翻轉觀光寄予厚望。（范振和攝）

「花蓮有2個太太，在大山大海間，要協助找出5大方向行銷觀光！」花蓮縣政府觀光處長唐玉書2日上午與各課室主管研商，期盼為花蓮多元觀光產業，另闢蹊徑。

唐玉書說，以往觀光處什麼都做，她認為往後應抓出大方向，才會事半功倍，以臉書來說，每1則訊息每人平均按讚次數46次，透過這些人主動宣傳，就能達到正面、活水的行銷。現階段，宣傳的管道多元，除了平面、電子、廣播等傳統行銷路徑外，善用網路、直播等方式，都能將訊息迅速送達閱讀、閱聽大眾。

花蓮觀光立縣是主軸，唐玉書新上任後，不斷提及花蓮有「2個太太」，第1位太太就是擁有世界七大奇景之一的太魯閣，另1位是世界三大洋的太平洋，加起來就是十全十美了。她計畫以幽默方式定調宣傳，包裝在地特色，花蓮將是全世界最幸福的縣市。

她認為，在大山大海間，花蓮可朝5大方向行銷，發展多元觀光產業：

第1、美食行銷：花蓮風味小吃豐富多元，本月10日至12日，縣府將與台灣觀光學院合作，邀請法國米其林一星布列塔尼飯店餐廳主廚Loic Le Bail來花蓮交流，可提升花蓮能見度。

第2、運動行銷：太魯閣馬拉松盛事名聞國際，應由此點建線成面，推動衝浪、獨木舟等多樣化運動，今年上半年花蓮會辦理「海洋觀光休閒產業論壇」，並繪出海洋運動休閒地圖。

第3、文化行銷：花蓮四大群族加上新住民，族群融合是特色，觀光處可與文化局、原民處等單位合作，推出部落生態體驗等，並邀請熱愛花蓮的名人如吳萼洋、張善政等，擔任花蓮文化觀光推廣大使，推介花蓮。

第4、宗教行銷：今年4月28日港天宮將推出「祈願成真馬拉松」，觀光處將協助串連他縣市，擴大行銷花蓮。

第5、浪漫行銷：花蓮潔淨安全的環境，不僅是山盟海誓的好地方，也是文創、親子等生態旅遊的好所在，可以行銷的就是浪漫的風土民情特色。

唐玉書曾任花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長、雲朗觀光集團發言人，曾任教於台灣觀光學院、暨南大學等校，也曾在中天、年代等電視台服務，她希望以媒體人的新聞鼻嗅出商機，並拿出產業界的服務經驗，營造友善環境，將服務精神導入公部門，把餅做大，圖利全體縣民。

(中時 )