習近平告台灣同胞書 學者：主要目標是統一

友善列印
工商

對於大陸國家主席習近平2日在「告台灣同胞書」40週年紀念會上的重要講話，政大國關中心主任寇健文認為，總體來看，習近平的對台戰略是要往前推，主要目標是統一，找到「一國兩制的台灣方案」。

至於九二共識，寇健文說，這只是一個階段性的戰略。他進一步解釋，因為九二共識含意是屬雙方分裂的情況下各自表述，這與習想要統一的目標相悖，因此習此番談話必定也會衝擊藍營。

他補充，民主協商並不是官方之間的談判，如果民進黨不承認九二共識，共產黨不會接受與民進黨進行所謂的民主協商。

至於一國兩制是否是走香港或澳門模式，寇健文認為習近平同意台灣保有自己的軍隊，代表台灣方案將不同香港或澳門。而習近平提到的民主協商，就是想要集思廣益，如何組織比較好的台灣方案，「但最終的決定權仍在共產黨身上」。

對於習近平提到的兩岸經濟合作制度化，寇健文認為，這是共產黨提出的一個階段性目標，但在綠營執政下，目前或許比較難執行。但等到台灣的執政者換人，中國將會再想辦法推進。

寇健文說，不排除武力犯台的邏輯也是一樣的，都是共產黨思維下提出的階段性目標，但真正可以執行的時間並不明確，中間會怎麼走不知道。他說，套句共產黨的話，「前途是光明的，道路是崎嶇的。」

(工商 )

習近平對台講話 馬紹章：陸方在… 黑龍江綏化再傳非洲豬瘟　8萬頭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。