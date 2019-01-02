習近平告台灣同胞書 學者：主要目標是統一

2019年01月02日 16:06 工商 賴瑩綺

對於大陸國家主席習近平2日在「告台灣同胞書」40週年紀念會上的重要講話，政大國關中心主任寇健文認為，總體來看，習近平的對台戰略是要往前推，主要目標是統一，找到「一國兩制的台灣方案」。

至於九二共識，寇健文說，這只是一個階段性的戰略。他進一步解釋，因為九二共識含意是屬雙方分裂的情況下各自表述，這與習想要統一的目標相悖，因此習此番談話必定也會衝擊藍營。

他補充，民主協商並不是官方之間的談判，如果民進黨不承認九二共識，共產黨不會接受與民進黨進行所謂的民主協商。

至於一國兩制是否是走香港或澳門模式，寇健文認為習近平同意台灣保有自己的軍隊，代表台灣方案將不同香港或澳門。而習近平提到的民主協商，就是想要集思廣益，如何組織比較好的台灣方案，「但最終的決定權仍在共產黨身上」。

對於習近平提到的兩岸經濟合作制度化，寇健文認為，這是共產黨提出的一個階段性目標，但在綠營執政下，目前或許比較難執行。但等到台灣的執政者換人，中國將會再想辦法推進。

寇健文說，不排除武力犯台的邏輯也是一樣的，都是共產黨思維下提出的階段性目標，但真正可以執行的時間並不明確，中間會怎麼走不知道。他說，套句共產黨的話，「前途是光明的，道路是崎嶇的。」

(工商 )