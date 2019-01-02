北市4公立泳池遭私設基地台 主管機關互踢皮球

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中時

北市府公辦民營泳池遭民眾踢爆偷設基地台，目前已知玉泉、青年、克強、陽明山前山公園泳池等4處都中標，但相關主管單位反應慢半拍，不僅不知廠商私下將公家出租經營的場所，轉租給電信業者，事發後還互踢皮球。

負責簽委外合約的北市體育局表示，委外承包商若要架設基地台，須先向公園處申請，再由體育局審核；擁有泳池所有權公園處則說，泳池契約、專管權已全權移交體育局，目前委外契約甲方為體育局。

根據公開資訊，泳池承包商運博公司旗下公辦民營泳池有大湖、前港、七虎、天溪、北投、青年、克強、前山、玉泉等9處。據悉，當初是中華電信先向運博申請安裝基地台，運博也答應出租場地給中華電信，但向公家承租經營的場所卻私自轉租給電信業者，違反委外營運管理契約。

公園處指出，雖然泳池所有權屬於公園處，但北市13座公園游泳池依照市府政策由公園處移交體育局管理，泳池契約、專管權早已全權移交體育局，目前委外契約甲方已非公園處，將責任推至體育局。

對此，體育局表示，公園公辦民營泳池2016年1月起體育局才陸續接手，運博當時也是與公園處簽約，而合約都是7年1簽。若業者未經同意就私設基地台，體育局將開罰1萬元罰款，若未改善可連罰。媒體追問是否拆除基地台？體育局則未正面回應，僅表示「這部分還需與當年和廠商簽約的公園處討論」。

(中時 )

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