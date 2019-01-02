神盾局長暫離 山繆傑克森另組「精神者聯盟」

2019年01月02日 16:35 中時 潘鈺楨

山繆傑克森飾演玻璃娃娃伊萊亞。（迪士尼提供）

異裂 | HD中文正式電影預告 (Glass)

神盾局長「山繆傑克森」忙著與布魯斯威利、詹姆斯麥艾維組「精神者聯盟」，在《異裂》中與不死英雄和人格分裂者大玩心理遊戲。

《異裂》是《分裂》的續集，但嚴格說起來應該是從《驚心動魄》算起的第三集。《異裂》之所以成形，完全是因為《分裂》的賣座。山繆傑克森受訪時表示，「我記得當時導演打電話邀我看《分裂》，他說『看完之後，我會告訴你我在想什麼』，後來我看《分裂》時，就發現電影最後出現了布魯斯威利在咖啡廳裡，我就問導演『難道我們要拍續集了嗎？』M.奈沙馬蘭回『這完全取決於《分裂》的票房。』」

提起自己的角色，山繆傑克森很開心能夠重新活在玻璃娃娃伊萊亞的軀體裡：「我喜歡他擁有強大的靈魂，卻活在一個脆弱的軀殼裡，但他卻同時又有著強烈信念。這個角色太過複雜，讓我迫不及待能夠再度詮釋！」

18年前M.奈沙馬蘭繼全球賣座的《靈異第六感》後，找來了布魯斯威和山繆傑克森合作《驚心動魄》，電影藉著一個不死英雄大衛鄧恩和一個患有先天成骨不全症的玻璃娃娃伊萊亞交手，重新詮釋了漫畫英雄和大反派的意義。《異裂》再度找上兩人合作，只不過這次他們要面對的，是擁有24種不同人格特質的「野獸」。

M.奈沙馬藍的作品向來以出乎意料的結局著稱，結合了《分裂》和《驚心動魄》故事的《異裂》亦然，他賣關子說：「大家都知道《異裂》結合了兩部電影，但我可以保證，結局一定會讓大家都意想不到。電影絕對有驚悚的元素，當我嚇人時，是非常可怕的。」電影1月16日在台上映。

(中時 )