花蓮縣文健站增至66站 部落長者更有保障

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村聲稱，今年花蓮部落文化健康站增站數，全台第二多。（范振和攝）

友善列印
中時
花蓮縣政府原住民行政處長陳建村（中）邀集各課室主管商討部落文健站增建事宜。（范振和攝）

花蓮縣政府向中央力爭部落文化健康站奏功，今年度總站數將高達66站，是全國第二多增站縣，長照2.0上路後，增站數倍數成長，縣府原住民行政處長陳建村大感欣慰。

今年度中央基於花蓮縣申請新站中的族人需求、設置於活動中心及照服員人力齊備等因素，特別增列花蓮縣核定站數，在全國增站總數81站中，花蓮即爭取到21站，占全國總增站數26%，也是108年全國增站數第二多的縣市。

陳建村指出，花蓮縣從105年原有的21站，爭取至今年的66站，站數呈倍數增加，且在打造具有原住民文化特色健康部落的努力上，原民處不遺餘力，使部落長者長期照護，獲得更全面的保障。

文健站服務對象為55歲以上健康、亞健康、衰弱原住民的長者，108年度更提升量能，增加照顧輕度失能長者，針對輕度失能、身心障礙中度以下、獨居長者，提供類家托服務、簡易居家服務、陪同外出或就醫，以及其他符合在地需求的長照等創新服務。

陳建村表示，為強化部落需求，該處特別調查及在地資源盤點導入，以期打造部落「看得到、找得到、用得到」的照顧系統，透過照顧服務員的外展服務，主動關心部落長者生活狀態，保障原住民長者能安心在部落終老。

縣府也鼓勵各文健站培力在地志工，以及進用在地照顧服務員，以「原住民照顧原住民」的方式，提供屬於族人特有文化的長照服務，並設法傳承部落文化，今年成功擴站，在建構原鄉更安全、更健康的照顧網絡更往前邁進了一大步，縣長徐榛蔚落實「一部落一文健站」的理念，指日可待。

(中時 )

北市4公立泳池遭私設基地台 主管… 國家公園無障礙 營建署本月公告…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。