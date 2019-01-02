沒有人可代表台灣 蔡英文：兩岸政治協商須受監督

總統蔡英文親自回應習近平對台談話。（翻攝自總統府）

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總統蔡英文下午親自回應習五點，她指出，我方願意坐下來談，但兩岸政治協商、談判，必須經過台灣人民授權與監督。蔡英文表示：「沒有任何人、任何團體，有權利代表台灣人民去進行政治協商。」

中國大陸國家主席習近平於「告台灣同胞書」40週年談話中指出，將由兩岸各政黨、各界推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

蔡英文回應表示，我方願意坐下來談，但作為民主國家，凡是涉及兩岸間的政治協商、談判，都必須經過台灣人民的授權與監督，並且經由兩岸以政府對政府的模式來進行。

蔡英文強調：「在這個原則之下，沒有任何人、任何團體，有權利代表台灣人民去進行政治協商。」

蔡英文指出，她在新年談話中對兩岸關係說得很清楚，那就是中國必須正視中華民國台灣存在的事實，而不是否定台灣人民共同建立的民主國家體制。

第二，必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持，而不是以分化、利誘的方式，介入台灣人民的選擇。

第三，必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異，而不是用打壓、威嚇，企圖讓台灣人屈服。第四，必須是政府或政府所授權的公權力機構，坐下來談，任何沒有經過人民授權、監督的政治協商，都不能稱作是「民主協商」。這就是台灣的立場，就是民主的立場。

蔡英文表示，我方願意在「鞏固民主」以及「強化國家安全」基礎上，進行有秩序的、健康的兩岸交流，她也要重申，國內亟需要建立兩岸交流的三道防護網，也就是民生安全、資訊安全以及制度化的民主監督機制。

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蔡英文回應習近平全文：臺灣絕不… 兩岸經貿互惠 蔡英文：反對北京…

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