安心亞耍ㄎㄧㄤ 躺地裝死玩烏龜

2019年01月02日 16:34 中時 蔡琛儀

安心亞和蘇卡達陸龜同框。(環球提供)

安心亞推出新單曲。(環球提供)

安心亞推出全新單曲〈Chillaxing〉(輕樂心) ，拍攝全新單曲視覺照，她還突發奇想躺著入鏡，現場更拉起人型黃線佈置成案發現場，她笑說：「我覺得非常有趣，有種很ㄎㄧㄤ的時尚感，很累的時候可以自己畫一個，拍完後還有種重新復活的感覺！」徹底詮釋她「碰到煩人的事，我只想躺在床上裝死。」的軟爛主義。

安心亞睽違兩年未發片，她在去年得到金鐘獎提名肯定後，更加努力地充實自己，在音樂上大幅吸收不同養分，還到紐約當小留學生過了短暫的習舞人生。這回由紀佳松製作的單曲〈Chillaxing〉(輕樂心)曲風輕快，也是安心亞主演的三立、台視華劇《你有念大學嗎》片頭曲，她日前搶先在跨年演唱會首唱，獲得網友不少好評。

安心亞此次新造型走輕皮革感風，首波宣傳照更找來可愛的蘇卡達陸龜合體，呈現「龜亞賽跑」的自在心態，她形容煩惱就像是蘇卡達陸龜，烏龜有自己的態度跟速度，我們也能找到面對煩惱的方法，用最Chillaxing的態度解決問題。談到跟蘇卡達陸龜拍攝宣傳照，安心亞表示：「完全不敢怠慢烏龜先生，而且我發現蘇卡達陸龜超敬業，只要拍照的時候都不會亂跑，會乖乖看鏡頭，一拍照就不會動，拍攝過程算很輕鬆。」

安心亞要號召粉絲參與響應最紓壓的Chillaxing態度，自1月4日起，只要模仿 JUKSY FB 粉絲團發布的 ㊣安心亞〈Chillaxing〉案發現場單曲視覺照㊣，拍下屬於自己最具創意的〈Chillaxing〉照片，即可參加本次的〈Chillaxing〉最創意去憂/舒壓自拍照徵稿活動，有機會獲得環球音樂與街星提供之贈品。

(中時 )