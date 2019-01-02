安心亞耍ㄎㄧㄤ 躺地裝死玩烏龜

安心亞突發奇想躺著入鏡，現場更拉起人型黃線佈置成案發現場。(環球提供)

友善列印
中時
安心亞和蘇卡達陸龜同框。(環球提供)
安心亞推出新單曲。(環球提供)

安心亞推出全新單曲〈Chillaxing〉(輕樂心) ，拍攝全新單曲視覺照，她還突發奇想躺著入鏡，現場更拉起人型黃線佈置成案發現場，她笑說：「我覺得非常有趣，有種很ㄎㄧㄤ的時尚感，很累的時候可以自己畫一個，拍完後還有種重新復活的感覺！」徹底詮釋她「碰到煩人的事，我只想躺在床上裝死。」的軟爛主義。

安心亞睽違兩年未發片，她在去年得到金鐘獎提名肯定後，更加努力地充實自己，在音樂上大幅吸收不同養分，還到紐約當小留學生過了短暫的習舞人生。這回由紀佳松製作的單曲〈Chillaxing〉(輕樂心)曲風輕快，也是安心亞主演的三立、台視華劇《你有念大學嗎》片頭曲，她日前搶先在跨年演唱會首唱，獲得網友不少好評。

安心亞此次新造型走輕皮革感風，首波宣傳照更找來可愛的蘇卡達陸龜合體，呈現「龜亞賽跑」的自在心態，她形容煩惱就像是蘇卡達陸龜，烏龜有自己的態度跟速度，我們也能找到面對煩惱的方法，用最Chillaxing的態度解決問題。談到跟蘇卡達陸龜拍攝宣傳照，安心亞表示：「完全不敢怠慢烏龜先生，而且我發現蘇卡達陸龜超敬業，只要拍照的時候都不會亂跑，會乖乖看鏡頭，一拍照就不會動，拍攝過程算很輕鬆。」

安心亞要號召粉絲參與響應最紓壓的Chillaxing態度，自1月4日起，只要模仿 JUKSY FB 粉絲團發布的 ㊣安心亞〈Chillaxing〉案發現場單曲視覺照㊣，拍下屬於自己最具創意的〈Chillaxing〉照片，即可參加本次的〈Chillaxing〉最創意去憂/舒壓自拍照徵稿活動，有機會獲得環球音樂與街星提供之贈品。

(中時 )

神盾局長暫離 山繆傑克森另組「… 超越迴紋針式性愛 《邊境奇譚》…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。