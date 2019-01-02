國家公園無障礙 營建署本月公告「小油坑遊憩區無障礙步道」

2019年01月02日 16:44 中時 張理國

為方便孩童、高齡者或行動不便的民眾親近國家公園，一窺台灣獨有的山巒水域美景，內政部營建署積極建構國家公園綠色友善環境，推行無障礙計畫從2016~2019每年提供1條無障礙步道，先前已公布6處無障礙處所，本月則增加陽明山「小油坑遊憩區無障礙環境步道」。

營建署先前公布的處所包括墾丁國家公園「貓鼻頭公園遊客中心無障礙步道」、台江國家公園「黑面琵鷺保護區賞鳥亭無障礙環境」、陽明山國家公園「二子坪遊憩區無障礙步道」、墾丁國家公園「最南點無障礙步道」、「龍鑾潭自然中心無障礙步道」及金門國家公園「中山紀念林遊憩區無障礙步道」，這個月將再次公告位於陽明山國家公園的「小油坑遊憩區無障礙步道」活動場所。營建署表示，目前小油坑遊無障礙步道已對外開放，供民眾體驗，如有需要改善之處，也歡迎民眾提供意見，

營建署表示，「小油坑遊憩區無障礙步道」環繞小油坑後火山活動地質景觀區，銜接至景觀平台，長約310公尺，遊走其間可欣賞「後火山活動」所形成之噴氣孔、硫磺結晶及溫泉。

營建署指出，國家公園將在秉持國家公園保育宗旨的前提下，持續改善整建無障礙環境，提供更完整的無障礙旅遊服務，以建構國家公園無障礙環境網絡藍圖，讓更多行動不便者、全齡家族親近國家公園，並透過生態體驗與落實環境教育，致力實現台灣國家公園永續發展之願景。

(中時 )