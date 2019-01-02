國家公園無障礙 營建署本月公告「小油坑遊憩區無障礙步道」

陽明山小油坑遊憩區無障礙步道（營建署提供）

友善列印
中時

為方便孩童、高齡者或行動不便的民眾親近國家公園，一窺台灣獨有的山巒水域美景，內政部營建署積極建構國家公園綠色友善環境，推行無障礙計畫從2016~2019每年提供1條無障礙步道，先前已公布6處無障礙處所，本月則增加陽明山「小油坑遊憩區無障礙環境步道」。

營建署先前公布的處所包括墾丁國家公園「貓鼻頭公園遊客中心無障礙步道」、台江國家公園「黑面琵鷺保護區賞鳥亭無障礙環境」、陽明山國家公園「二子坪遊憩區無障礙步道」、墾丁國家公園「最南點無障礙步道」、「龍鑾潭自然中心無障礙步道」及金門國家公園「中山紀念林遊憩區無障礙步道」，這個月將再次公告位於陽明山國家公園的「小油坑遊憩區無障礙步道」活動場所。營建署表示，目前小油坑遊無障礙步道已對外開放，供民眾體驗，如有需要改善之處，也歡迎民眾提供意見，

營建署表示，「小油坑遊憩區無障礙步道」環繞小油坑後火山活動地質景觀區，銜接至景觀平台，長約310公尺，遊走其間可欣賞「後火山活動」所形成之噴氣孔、硫磺結晶及溫泉。

營建署指出，國家公園將在秉持國家公園保育宗旨的前提下，持續改善整建無障礙環境，提供更完整的無障礙旅遊服務，以建構國家公園無障礙環境網絡藍圖，讓更多行動不便者、全齡家族親近國家公園，並透過生態體驗與落實環境教育，致力實現台灣國家公園永續發展之願景。

(中時 )

花蓮縣文健站增至66站 部落長者… 進擊的調理機 蔬果8分變熱的綠拿…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。