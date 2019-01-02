超越迴紋針式性愛 《邊境奇譚》森林野戰開發全新體位

2019年01月02日 16:35 中時 潘鈺楨

《邊境奇譚》男女主角步行叢林。（傳影提供）

預告只是本片3%的震撼獵奇!【邊境奇譚】HD中文正式電影預告

奇片《邊境奇譚》以一場「發芽式性愛」震撼影壇，坎城首映全場一片譁然，觀眾無不驚呆、哀號、倒抽一口氣。擁有超特異能力，能夠嗅出「人類情緒」的海關檢查員提娜，意外邂逅與她同樣古怪的男主角，兩人初見面即雷勾動地火在森林激情野戰，劇情不只超展開，性愛過程充滿野吼般呻吟聲，只見兩人即將達到高潮時，突然發展出硬棒「發芽」的超驚奇畫面，前所未見的「發芽體位」絕對顛覆每個人想像的極限，超越「迴紋針式性愛」的尺度，榮登影史最有梗的性愛鏡頭。

《邊境奇譚》令人大開眼界的驚奇野戰「發芽式性愛」體位讓全球觀眾又哭又叫，忍不住一直往椅子裡瑟縮。對於造成觀眾陰影和創傷，導演阿里阿巴斯輕鬆表示：「我覺得就整部電影的情節設定來說，那場戲非常合理，如果這兩個人在沙發上拿著威士忌做愛才怪！」更大談個人拍攝理念：「所有性愛一定都隱藏著獸性衝動......我想要創造出親密且具詩意的畫面，並從中加強人與人之間的那股獸性衝動，把那份強烈感推向極致表現在電影中！」

《邊境奇譚》的男女主角擁有人獸難辨的外貌，可以「聞出人們內心醜陋秘密」的能力更增加角色的神秘性，兩人於森林中半裸野戰的發芽式體位還只是電影的第一個轉折而已，隨著故事難以預測的發展，兩人還會捲入人口販子的恐怖陰謀，女主角該如何脫身自保成了全片最大的懸念！

故事敘述海關檢查員提娜擁有一項不尋常的「嗅覺天賦」：她能嗅出人們內心的羞恥、恐懼、憤怒和罪惡感。在一次從旅客的手機中「聞出」含有兒童色情影片後，她被長官高度賞賜並派去追查國際兒童色情犯罪。然而在工作成就之外，提娜因醜陋的面貌與充滿疤痕的身體讓她充滿自卑而離群索居，直到遇上一樣其貌不揚並擁有相同嗅覺天賦的沃爾，他身上一股難以辨識的「味道」挑戰了提娜的直覺，卻也同時深深吸引著她，難以言喻的獸性魅力在兩人之間發酵，讓她不禁懷疑：我們到底是誰？電影1月4日在台上映。

(中時 )