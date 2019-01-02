日皇明仁在位的最後1次賀年活動 人潮破最高紀錄

日皇明仁即將退位，2日日皇和美智子皇后在皇宮最後1次以日皇身分接受民眾賀年。(黃菁菁攝)

友善列印
中時
日皇明仁、皇后美智子率皇太子德仁夫妻、二皇子秋篠宮夫妻及女兒真子與佳子等成年皇族，一起在長和殿的陽台上接受民眾賀年。(黃菁菁攝)
日本舉辦日皇明仁退位前的最後1場賀年活動，有許多民眾舉著日本國旗、海軍旗，以及「天皇陛下萬歲」的布條進場。(黃菁菁攝)

日皇明仁今年4月底即將退位，平成的年號也將走進歷史。日皇今天(2日)最後1次以日皇的身分在皇宮（皇居）接受民眾賀年，使皇宮湧進逾15萬4800人，打破日皇表明退位意願的2018年12萬6720人，再創新高紀錄，也使賀年活動臨時加辦一場。

日本每年新年都會開放民眾前去皇宮賀年，今年是平成的最後一個新年，許多民眾為一睹日皇明仁的風采，2日清晨6點便在皇宮外大排長龍，使宮內廳決定提早開放民眾進場，光是上午就一口氣湧進逾7萬民眾。

皇宮的賀年活動原本預定舉行上午3場和下午2場，由於人潮比往年多，宮內廳最後決定加辦1場。由日皇明仁、皇后美智子率領皇太子德仁夫妻、二皇子秋篠宮夫妻及女兒真子與佳子等成年皇族，一起在長和殿的陽台上接受民眾賀年。

日皇致詞表示，「新年快樂，能在晴空萬里之下，與大家一起慶賀新年，實在感到高興。祝願今年對很多人而言都是個好年。在一年之始，祈願我國與全世界的人們都能安寧、幸福。」

日皇夫妻今年是最後1次以日皇和皇后的身分接受賀年。2日上午第1場的賀年活動中，有許多民眾舉著日本國旗、海軍旗，以及「天皇陛下萬歲」的布條進場，還高喊天皇萬歲。日皇致詞結束後還有許多人高喊：「感謝天皇陛下」「30年間，謝謝」「天皇，辛苦了！」等。

有從311東日本大震災的受災區前來的民眾表示，「天皇夫妻年事已高，還多次前往災區慰問，真的非常感謝他們，過去從未到皇宮賀年，今年特地來向天皇表達謝意。」

(中時 )

萊海澤傳阻川普接受中方空頭承諾 菲律賓山洪與土石流 死亡人數升…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。