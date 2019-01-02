日皇明仁在位的最後1次賀年活動 人潮破最高紀錄

2019年01月02日 16:33 中時 黃菁菁

日皇明仁、皇后美智子率皇太子德仁夫妻、二皇子秋篠宮夫妻及女兒真子與佳子等成年皇族，一起在長和殿的陽台上接受民眾賀年。(黃菁菁攝)

日本舉辦日皇明仁退位前的最後1場賀年活動，有許多民眾舉著日本國旗、海軍旗，以及「天皇陛下萬歲」的布條進場。(黃菁菁攝)

日皇明仁今年4月底即將退位，平成的年號也將走進歷史。日皇今天(2日)最後1次以日皇的身分在皇宮（皇居）接受民眾賀年，使皇宮湧進逾15萬4800人，打破日皇表明退位意願的2018年12萬6720人，再創新高紀錄，也使賀年活動臨時加辦一場。

日本每年新年都會開放民眾前去皇宮賀年，今年是平成的最後一個新年，許多民眾為一睹日皇明仁的風采，2日清晨6點便在皇宮外大排長龍，使宮內廳決定提早開放民眾進場，光是上午就一口氣湧進逾7萬民眾。

皇宮的賀年活動原本預定舉行上午3場和下午2場，由於人潮比往年多，宮內廳最後決定加辦1場。由日皇明仁、皇后美智子率領皇太子德仁夫妻、二皇子秋篠宮夫妻及女兒真子與佳子等成年皇族，一起在長和殿的陽台上接受民眾賀年。

日皇致詞表示，「新年快樂，能在晴空萬里之下，與大家一起慶賀新年，實在感到高興。祝願今年對很多人而言都是個好年。在一年之始，祈願我國與全世界的人們都能安寧、幸福。」

日皇夫妻今年是最後1次以日皇和皇后的身分接受賀年。2日上午第1場的賀年活動中，有許多民眾舉著日本國旗、海軍旗，以及「天皇陛下萬歲」的布條進場，還高喊天皇萬歲。日皇致詞結束後還有許多人高喊：「感謝天皇陛下」「30年間，謝謝」「天皇，辛苦了！」等。

有從311東日本大震災的受災區前來的民眾表示，「天皇夫妻年事已高，還多次前往災區慰問，真的非常感謝他們，過去從未到皇宮賀年，今年特地來向天皇表達謝意。」

(中時 )