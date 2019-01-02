進擊的調理機 蔬果8分變熱的綠拿鐵

義大利知名品牌bianco看好台灣市場，最近在台中市南屯開設全台第一家旗艦店，除了展示全系列產品，並附設健康廚藝教室。（馮惠宜攝）

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消費者健康、養生意識日漸抬頭，主打生機飲食的調理機，也開始變「聰明」，並增加「煮湯」的功能。義大利知名品牌bianco看好台灣市場，最近在台中市南屯開設全台第一家旗艦店，除了展示全系列產品，主打的一款調理機不但可以製作蔬果汁、磨豆、揉麵糰、煮豆漿、煮湯，甚至連最近流行的綠拿鐵（蔬果汁）都可以熱騰騰的出爐。

市售調理機品牌繁多，外型、價格、功能差異頗大，除了在常見的百貨、超市以及大賣場通路之外，網路、電視購物頻道、有機店，也經常販售，不過，標榜多功能的調理機，動輒萬元起跳。

在歐陸頗富盛名的bianco，以經營高級廚房家電為主，系列商品包括智慧調理機、榨汁機、蒸籠以及飲水機。四年前，以單品機型態進駐百貨通路，營業額逐年成長，台灣彼安特公司看好國內消費潛力，拿下歐洲以外地區代理權，元旦選擇在台中市忠勇路，開設第一家旗艦店，未來，並將陸續在台北、台南、高雄等都會區開新店。

bianco亞洲區總經理李朝強表示，bianco由義大利著名設計師和台灣專業工程師合作研發的全營養智慧調理機PURO系列，曾榮獲2015年度中華民國消費者健康安全協會國家品質最高榮譽金牌獎肯定，在德國一直是熱賣的機種。

李朝強說，該品牌調理機主打智慧功能，操作時，主人可以「分身」作別的事，只要按下按鍵，在每分鐘32000次高速運轉之下，蔬果汁完全不用過渣，可以把營養全部喝進肚裡。此外，它還能「煮」豆漿、稀飯、濃湯，甚至換個乾磨杯，就可以自動揉麵，瞬間搖身一變成為包子、饅頭和點心師傅。

(中時 )

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